Second procès de Jacques Delisle: un pathologiste de la Couronne ne pourra témoigner

Un pathologiste de la Couronne dans le dossier de l’ex-juge Jacques Delisle, en attente d’un second procès pour le meurtre de son épouse, ne répond plus aux standards du Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale pour défendre ses expertises devant le tribunal.

L’expert, qui est venu présenter les résultats de l’autopsie de la victime lors du premier procès en 2012, a récemment perdu son habilitation à témoigner à la cour. Et la possibilité qu’il la retrouve est actuellement jugée «faible».

Des témoignages rendus en 2021 et qualifiés d’«insatisfaisants» aux yeux de ses pairs auraient mené à l’émission de cette directive administrative, a rapporté la défense, mercredi.

«Cette autorisation de témoigner ne pouvait pas être maintenue sans compromettre les engagements de qualité du laboratoire», a exposé Me Jacques Larochelle, lors d’une conférence de gestion dans ce dossier.

Raisons inconnues

Le mystère persiste à savoir pour quelles raisons les témoignages rendus par le pathologiste ne répondent plus aux normes établies par le Laboratoire montréalais.

Des hypothèses ont été évoquées de part et d’autre, mercredi, mais une ordonnance de non-publication nous empêche d’en rapporter la teneur.

Visiblement préoccupé par la situation, le juge Jean-François Émond a proposé à la Couronne de questionner à nouveau le laboratoire afin de faire la lumière sur cette affaire.

Arrêt des procédures

Rappelons que la présence de ce pathologiste en vue d’un éventuel second procès s’est retrouvée au cœur des discussions entre les parties au cours des derniers mois.

À l’automne, le procureur aux poursuites criminelles et pénales Me François Godin évoquait des raisons de santé qui pourraient compromettre le témoignage du pathologiste. Quatre légistes issus d’un laboratoire en Suisse avaient d’ailleurs été retenus pour étudier la preuve technique et scientifique.

À la mi-janvier toutefois, de nouvelles informations obtenues par la Couronne militaient pour une présence à la barre de l’expert. Mercredi, Me Godin se disait toujours «à l’aise» avec cette situation.

Trancher la requête

À la demande de son client, Me Jacques Larochelle a insisté pour que ces questions ne retardent pas les délibérés de la requête en arrêt des procédures, qui a été débattue en novembre dernier. L’avocat a affirmé que Jacques Delisle vit des moments d’angoisse face aux procédures actuelles.

Dans leur requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables et abus, les avocats de Jacques Delisle accusent les experts du ministère public d’avoir commis des fautes graves, ce que nie le ministère public.

Non-publication demandée

Notons que la Couronne a vainement tenté d’obtenir une ordonnance de non-publication sur l’ensemble des débats survenus mercredi, incluant celui sur l’habilitation de son témoin expert. La défense s’opposait à cette demande.

Le juge Émond a statué qu’une telle mesure serait inéquitable pour l’accusé et a maintenu le statu quo. Il faut dire que tous les éléments de preuve liés à la requête en arrêt des procédures ainsi que le détail de l’état de santé du pathologiste sont déjà frappés d’une ordonnance de non-publication.

Jacques Delisle a été reconnu coupable du meurtre prémédité de son épouse, en 2012. En avril 2021, le ministre fédéral de la Justice a ordonné la tenue d’un nouveau procès, se disant alors convaincu qu’une possible erreur judiciaire se soit produite.

