Sports pour enfants: il faut prolonger les saisons

François Legault a tenu promesse en priorisant le retour à l’école et la reprise des sports pour les moins de 18 ans.

Au nom des jeunes, on remercie la Santé publique et le gouvernement pour cette lucidité bienveillante. On les remercie aussi d’avoir pensé à tous les jeunes, et pas seulement à ceux de l’élite.

Reprogrammer ce qui a été annulé

Or, la cinquième vague a eu un impact important sur les saisons sportives. Des pratiques et des matchs ont été annulés par centaines.

Plusieurs parents ont reçu des mémos dans les derniers jours comme quoi des finales, championnats, jamborees, compétitions, séries éliminatoires, tournois ont été ou seraient annulés définitivement pour la saison 2021-2022. Pourquoi cet empressement ?

Il faudra travailler fort pour éviter le décrochage sportif chez plusieurs enfants qui ont perdu la motivation après trois saisons charcutées.

Pour l’instant, seules les pratiques sont permises et c’est correct. Si cela permet d’éviter de fortes éclosions à court terme, d’accord.

Mais une des manières de motiver les jeunes reste les matchs ! Il n’est vraiment pas trop tard pour reprogrammer le tout et c’est primordial de le faire. Pour ce faire, la Santé publique doit annoncer un calendrier de reprises des matchs rapidement !

Fédérations sportives créatives

Ensuite, les fédérations, associations sportives, clubs, organisateurs de tournois devront être créatifs afin de permettre que les saisons puissent se prolonger afin de reprendre les matchs et compétitions annulés.

Cela ne sera pas facile, mais c’est possible !

Le municipal doit soutenir le sport

Ils auront besoin du soutien des municipalités qui rendent disponibles les plateaux sportifs et arénas. Il y aura une jonglerie de chevauchement de calendrier entre les sports d’hiver et d’été. Mais rien qui ne se solutionne pas.

On connaît la rigidité des appareils municipaux. Les maires comme Plante, Marchand, Fournier, Boyer, Lamarche, Beaudin, Dufour et les autres devront certainement s’impliquer personnellement. Le premier ministre du Québec et sa ministre des Sports devraient en faire une priorité.