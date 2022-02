Taxe antivax: Caillou a encore gagné!

Après avoir reculé à deux reprises sur l’obligation pour les travailleurs de la santé de se faire vacciner, le gouvernement recule maintenant sur la « contribution santé ».

Bref, Caillou a (encore) gagné.

Sa maman ne le punira pas s’il fait à sa tête et n’obéit pas aux règles.

Surpris ?

LE BÂTON, LA CAROTTE

On menace de sévir, on tend la main.

À force de multiplier les menaces sans jamais les mettre à exécution, et de toujours brandir son bâton pour finalement prendre son trou et sortir une carotte, le gouvernement Legault, comme la mère de Caillou, va finir par perdre toute crédibilité.

La prochaine fois qu’il va se fâcher, tout le monde va partir à rire.

S’il y en a un qui doit rigoler dans sa barbe, c’est Rambo Gauthier, qui menace de déménager le party d’Ottawa à Québec.

Vous croyez que l’homme fort de la Côte-Nord va serrer la main que François Legault veut tendre aux gens qui, comme lui, sont contre le vaccin et les consignes sanitaires ?

Si oui, regardez des reprises de la commission Charbonneau, ça va vous rafraîchir la mémoire.

« Dire à quelqu’un que c’est un plein de marde quand c’en est un, ça me fait du bien. Ça m’enlève le goût d’y allonger ma main sur la gueule », a-t-il dit en parlant de ses « méthodes » de travail.

Ça ne sent pas vraiment la bonne volonté...

DIALOGUE DE SOURDS

La triste vérité est que le gouvernement ne peut rien faire contre les récalcitrants du vaccin.

Messieurs Legault et Dubé sont littéralement pris par les bijoux de famille.

Face, les antivax gagnent. Pile, le gouvernement perd.

Tu tentes de convaincre les derniers récalcitrants de changer d’idée ? Ça leur rentre dans une oreille et ça ressort par l’autre.

Tu veux employer la méthode dure, en les obligeant à se faire vacciner ou en leur imposant une taxe spéciale ?

Ils brandissent la Charte des droits et passent pour des martyrs ou des révolutionnaires.

Pour que deux personnes puissent dialoguer, elles doivent parler le même langage.

Vous avez déjà parlé à un antivax ?

Tu lui dis « 2 + 2 = 4 », il répond « C’est pas ce que j’ai lu sur internet... »

Qu’est-ce que tu veux répondre à ça ?

Comment peux-tu débattre d’un sujet scientifique avec quelqu’un qui ne croit pas les scientifiques ?

C’est comme Arrival, de Denis Villeneuve, quand Amy Adams essaie de dialoguer avec un extra-terrestre qui crache de l’encre...

UN SYSTÈME PRIS EN OTAGE

Tout ce qu’il reste à faire est d’espérer que le nombre d’hospitalisations continue de baisser, même si le gouvernement jette du lest et que 10 % des Québécois continuent envers et contre tous de bouder le vaccin.

Le système de santé est littéralement pris en otage par une bande d’égoïstes qui se foutent de tout le monde... mais qui, lorsqu’ils tombent malades PAR LEUR PROPRE FAUTE, passent devant des vaccinés en attente d’opérations chirurgicales majeures.

Quand on y pense, c’est quand même le boutte du boutte.

Et on me dit qu’il faut respecter les non-vaccinés ? Comprendre leur « douleur » et leur « colère » ?

J-A-M-A-I-S.