Trucs et conseils : comment bien préparer son enfant à la rentrée scolaire?

La période d’inscription scolaire s’amorce sous peu. Il s’agit aussi d’un excellent moment pour réfléchir à la manière d’aider nos enfants à se préparer à la rentrée, qu’ils soient au primaire ou au secondaire.

Comme dit le proverbe : rien ne sert de courir, il faut partir à point. Pour mieux résumer, mieux vaut être prévoyant et organisé. Et ce, même si on ne peut tout gérer...

Ainsi, même huit mois à l’avance, il y a déjà des choses que vous pouvez faire pour aider vos enfants à se préparer à la prochaine rentrée scolaire.

Au primaire

Votre enfant entrera à l’école primaire pour la première fois? Vous pouvez déjà commencer à lui parler de temps à autre de sa future école. Passer devant celle-ci lors d’une promenade, lui faire visiter la cour d’école le week-end, mentionner ce qu’il apprendra : « Tu vas pouvoir lire », etc.

Durant l’été

Plusieurs écoles publient sur leur site Internet une gamme d’outils destinés aux parents, dont l’horaire scolaire, la liste d’effets scolaires, etc. Vous pouvez partager ces informations avec votre enfant et l’impliquer dans l’achat du matériel dont il aura besoin, par exemple.

Votre enfant semble avoir des craintes ou éprouve du stress face à la rentrée?

· N’hésitez pas à discuter avec lui de ce qui le tracasse.

· Écoutez-le et essayez de trouver ensemble des solutions. Par exemple : s’il a peur de s’ennuyer de vous, vous pouvez lui prêter un objet réconfortant permis par l’école.

Quelques semaines avant la rentrée officielle, commencez à rétablir graduellement une routine.

Au secondaire

Shutterstock

Même si le niveau d’autonomie est plus grand à cet âge-là, cela n’empêche pas que le passage au secondaire, ou simplement une rentrée scolaire, peut être une source de stress.

Pour aider votre adolescent, regardez ensemble s’il y a une journée portes ouvertes. Si oui, planifiez une visite. Dans le cas contraire, furetez sur le site Internet de l’établissement. Certaines écoles ont mis en ligne une ou des vidéos pour présenter leurs activités. Dans la même lignée, si l’établissement propose une journée d’accueil, allez-y tous les deux.

Confiez à votre adolescent la préparation de son matériel scolaire. Vous pouvez, par la suite, réviser ensemble le contenu.

Tout comme avec les tout-petits, n’hésitez pas à discuter avec vos plus vieux du stress ou des craintes qu’ils éprouvent face à la rentrée scolaire. Essayez d’y répondre au mieux.

Quelques ressources

Il est possible qu’il vous manque des outils, que vos interventions n’aient pas les résultats escomptés, que vous n’ayez tout simplement pas l’information... Bref, si vous avez besoin de conseils ou vous vous sentez dépassé, sachez qu’il existe différents organismes et ressources qui traitent du sujet :

· Naître et grandir

· Aidersonenfant.com

· Alloprof

· LigneParents