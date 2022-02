Une formation unique dans le domaine de l’eau!

Le Centre de formation professionnelle (CFP) Paul-Gérin-Lajoie de Vaudreuil-Dorion offre la possibilité d’obtenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) unique au Québec. En effet, les élèves inscrits à cette formation peuvent acquérir un diplôme en conduite de procédés de traitement de l’eau pour ainsi répondre aux besoins de main-d’œuvre criants dans ce secteur d’activité.

D’ici 2025, c’est tout près de 2000 postes d’opérateur qui devront être comblés!

Les taux de placement sont excellents et frôlent les 100 %. Les salaires offerts, dès l’embauche, sont plus qu’intéressants. Ils peuvent atteindre 30 $ l’heure. En prenant de l’expérience, en quelques années, les opérateurs peuvent obtenir un salaire avoisinant les 35 $ l’heure. De plus, les élèves peuvent aspirer à trouver un travail d’été dans le domaine, dès la fin de leur première année.

Les employeurs proviennent des secteurs publics, municipaux et privés. Les tâches d’un professionnel du traitement de l’eau sont très diversifiées : analyses en laboratoire, suivi des procédés de traitement en tenant compte des normes gouvernementales, maintien de l’entretien des équipements et des réseaux, et bien plus encore.

Le seul DEP en chimie et biologie

La formation s’échelonne sur une période de deux ans. Lors de la première année, les élèves apprennent les techniques liées au traitement de l’eau potable alors que, dans la seconde, ils se consacrent davantage au traitement des eaux usées. Les conditions d’admission sont d’avoir obtenu minimalement les unités de 4e secondaire en mathématiques, français, anglais et être âgé d’au moins 16 ans. Fait à noter, il s’agit du seul DEP dans le secteur de la chimie et de la biologie.

Une formation pour qui?

En général, les personnes qui réussissent bien dans le domaine de l’eau aiment les sciences, la résolution de situations problématiques, la manipulation des instruments et le travail physique. Elles sont curieuses, méthodiques et précises. De plus si vous avez un intérêt pour l’environnement, la formation professionnelle en conduite de procédés de traitement de l’eau vous permettra d’apporter votre contribution à la cause environnementale en œuvrant dans ce domaine.

POUR PLUS D’INFORMATIONS :

Visitez notre site Web, multicentre.cstrois-lacs.qc.ca/pgl/accueil, ou contactez-nous au 514 477-7020, poste 5325, ou par courriel : p.g.l@cstrois-lacs.qc.ca