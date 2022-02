Votre avenir se prépare dès maintenant au Collège Supérieur de Montréal

Depuis 55 ans, le Collège Supérieur de Montréal (CSM) forme avec excellence des étudiants dans cinq programmes orientés vers des métiers en comptabilité, assistance technique en pharmacie, secrétariat général, médical ou juridique.

En plus de la qualité de son enseignement et de son encadrement, il est reconnu pour son engagement envers son milieu. Sans oublier la diversité et l’accompagnement à vie de ses étudiants et diplômés dans leur placement professionnel en vertu d’un vaste réseau d’affaires.

Le CSM, c’est aussi un enseignement pratique par des professionnels expérimentés, des installations de pointe et un environnement stimulant, enrichi par des étudiants de diverses communautés.

Grâce à un accès à des stages et à des emplois, un taux de placement dépassant 90 %, plus de 60 entreprises partenaires et au-delà de 200 diplômés chaque année, le CSM vous permet de dire oui à un avenir prometteur!

Période d’inscription toujours ouverte, et prêts et bourses disponibles.