HERBEUVAL, Camille



Le 23 janvier 2022, est décédé M. Camille Herbeuval, à l'âge de 83 ans, époux de Mme Pierrette Corbeil.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Yvon, Sheila (Vincent-Gilles Courtemanche) et Alex; ses petits-enfants: Lorry, Guillaume (Gabrielle Tremblay-Fontaine), Mégane, Mathis et Xavier et ses arrière-petits-enfants: Josh, Hayden et Ély-Maude.Il laisse également ses frères et soeurs: Freddy, André, Jean-Claude, Janny, Suzanne, Hélène, Régine, Ginette, Josy, feu Gilles et Vicky et leur conjoint(e); ses belles-soeurs: feu Micheline et Reine ainsi que ses neveux, nièces, plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 19 février de 14h à 16h30 et de 19h à 22h à la1115 RUE GIROUARD OUESTST-HYACINTHE, QC J2S 2Y9Un hommage sera célébré le même jour à 16h30.Compte tenu des circonstances actuelles et du bien-être de tous ceux que nous aimons, les visites seront sous invitation et le port du masque est obligatoire.