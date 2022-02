CF Montréal: un second match préparatoire vendredi

ORLANDO | Le CF Montréal disputera vendredi après-midi le second de ses quatre matchs préparatoires. Pour l’occasion, il rendra visite à l’Inter Miami CF à Fort Lauderdale.

Le club montréalais est d’ailleurs arrivé à Fort Lauderdale jeudi après-midi, là où il terminera sa préparation avant de prendre la direction de Torreon, dans un peu plus d’une semaine.

Après une première rencontre encourageante qui s’est terminée sur un verdict nul de 2 à 2 contre New York City FC samedi dernier, Wilfried Nancy voudra voir une certaine progression de ses hommes.

Samedi dernier, on a surtout constaté que ce jeune groupe était résilient puisqu’il est revenu deux fois de l’arrière.

Plus de minutes

La semaine dernière, Nancy a utilisé 22 joueurs qui ont tous joué une demie. Il entend commencer à augmenter la charge de travail.

Il doit surtout déterminer comment gérer les minutes de tout le monde, une réflexion qu’il n’avait pas encore terminée quand il a discuté avec les médias, mercredi.

Il doit aussi tenir compte de l’horaire de l’équipe qui jouera deux autres parties préparatoires avant de se rendre au Mexique.

« Je suis en train de réfléchir encore à qui a besoin de 45 minutes, qui a besoin de 60 ou de 75. Je dois penser aux trois rencontres qui arrivent. »

« J’ai en tête la grande image de ce que je veux faire, mais on va devoir s’adapter individuellement pour voir si les joueurs auront atteint leurs objectifs. »

En évaluation

Ce match pourrait aussi lui donner un peu plus d’information au sujet des deux choix du premier repêchage. Jojea Kwizera, qui a été choisi au premier tour, a rejoint l’équipe en Floride tandis que le choix de troisième ronde, Ivy Brisma, était à Montréal.

Nancy n’a pas voulu s’avancer sur le sort qui attend les deux jeunes hommes.

« Ça suit son cours pour l’instant et ils vont rester avec nous à Fort Lauderdale. On verra par la suite. »

« Ivy est là depuis plus longtemps de Jojea alors il s’est adapté plus vite, mais on va prendre le temps de les évaluer. »

