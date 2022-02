Comment guérir d’une blessure ancrée depuis longtemps?

J’ai 58 ans, et depuis toujours j’ai le sentiment d’avoir été agressée dans mon enfance. Je suis incapable de situer les événements dans le temps, mais je ne me suis jamais sentie à l’aise avec mon corps. J’ai eu trois enfants sans avoir jamais pris plaisir aux relations sexuelles. Il faut dire que mon mari n’a jamais su s’y prendre, et comme j’étais gênée de parler de ça, j’endurais en silence.

On a divorcé il y a deux ans sans états d’âme, exactement comme on avait toujours vécu notre relation. Je ne lui en veux pas pour son manque de délicatesse, car je n’ai jamais rien fait pour l’aider à entrer dans mon intimité. Tout comme moi, il vit seul depuis notre séparation. Mes deux garçons sont restés proches de lui, alors que ma fille a toujours cherché à me protéger. Comme si elle sentait mon désarroi intérieur.

Vous pourriez penser que je suis libérée depuis que je ne suis plus soumise aux désirs d’un homme, mais ce n’est pas le cas. Et depuis la vague de dénonciations #metoo, c’est comme si mon passé me rebondissait en pleine face pour me dire que moi aussi, je pourrais m’enlever cet énorme poids que j’ai toujours senti sur mes épaules, sans savoir d’où il venait.

Ma fille à qui j’ai fait quelques confidences me dit que je ne devrais plus cesser de me mentir à moi-même en cherchant à savoir si ce que je pense avoir vécu a réellement existé ou si c’est juste le fruit de mon imagination. C’est impossible pour moi de faire une déposition à la police, pas plus que je ne me sens l’énergie de demander l’aide de qui que ce soit.

Je reste donc avec mon malaise bien ancré, sans savoir à quel saint me vouer pour me libérer enfin. Auriez-vous une suggestion ? Ou pensez-vous plutôt que mon sort est de porter ma croix jusqu’à la fin ? D’ailleurs, je sais que je serais incapable de faire une dénonciation rendue à mon âge.

Une femme troublée

Si vous aviez un malaise physique, vous consulteriez votre médecin pour mettre le doigt sur le bobo, comme on dit, et le soigner. Pourquoi n’en serait-il pas de même pour ce malaise émotif qui vous accable depuis si longtemps ? Ce qu’il s’agit de faire en consultant, que ce soit en cabinet ou auprès d’une association s’occupant de personnes dans votre situation, c’est de cibler l’origine du mal pour enfin vous en débarrasser, pour enfin vous libérer les épaules de ce poids. On vous apprendra d’ailleurs que dénoncer n’est pas la meilleure avenue à prendre pour toutes les victimes. Votre fille a raison, vous devriez vous offrir ça.