«Convoi de la liberté»: l’étau se resserre à Ottawa

La manifestation du «convoi de la liberté» se poursuit pour un 7e jour de suite à Ottawa, même si l’étau commence à se resserrer autour des participants pour y mettre fin.

Plusieurs nouvelles accusations ont ainsi été portées lors du rassemblement, a indiqué jeudi matin le Service de police d’Ottawa.

«Mercredi, la police a inculpé un homme, dressé 30 contraventions et effectué des patrouilles dans les quartiers de Centretownm Sandy Hill, Glebe et Market/Lowertown. Cette présence policière se poursuivra quotidiennement», a-t-il été résumé par communiqué.

Les autorités ont notamment émis huit accusations pour bruit inutile en raison des klaxons, une pour transport de marchandises dangereuses, à savoir des bidons d’essence non sécurisés, et une pour silencieux inadéquat. Plusieurs autres contraventions ont été données pour non-respect des règles de circulation et des excès de vitesse.

Un conducteur de 45 ans a par ailleurs été inculpé pour conduite en état d’ivresse et s’est fait retirer son véhicule pour une période de 45 jours.

La page GoFundMe mise en place pour soutenir les camionneurs en provenance de tout le Canada pour venir à Ottawa a également été suspendue par le site de collecte de fonds afin de faire des vérifications.

«Cette campagne est actuellement suspendue, car nous la vérifions afin de nous assurer qu’elle est conforme à nos conditions d’utilisation et aux lois et réglementations en vigueur», est-il possible de lire sur la page de la collecte qui est désormais bloquée à plus de 10 millions $ de dons.

Le maire de la capitale fédérale, Jim Watson, a de son côté continué de faire part de sa désapprobation face au rassemblement qui paralyse sa ville depuis une semaine.

Il a notamment répondu à une publication sur Twitter du député conservateur de la circonscription de Saskatoon-Grasswood, Kevin Waugh, qui a publié une photo mercredi soir pour faire part de son soutien aux camionneurs.

«Quelques-uns des membres du caucus de la Saskatchewan sont allés témoigner leur reconnaissance aux camionneurs patriotes et travailleurs qui ont assuré la santé de nos chaînes d'approvisionnement et l'approvisionnement de nos tablettes d'épicerie au cours des deux dernières années. C'est formidable de voir des Canadiens défendre la liberté sur la Colline du Parlement», a alors écrit le député Waugh.

«C'est une honte absolue que vous fassiez l'éloge de cette action illégale qui a causé du stress et des difficultés aux résidents qui ont dû supporter des klaxons retentissant toute la nuit, des résidents harcelés parce qu'ils portaient un masque et des commerces obligés de fermer. Présentez vos excuses», a rapidement répliqué le maire Watson.

Plusieurs départs vers Québec

Des véhicules ont commencé à se mettre en route de plusieurs endroits de la Belle Province en direction de Québec, où une manifestation des camionneurs est prévue en fin de semaine devant l’Assemblée nationale.

Une dizaine de voitures ont ainsi quitté Sept-Îles, sur la Côte-Nord, dès les premières heures de la matinée. D’autres convois sont prévus en partance du Bas-Saint-Laurent et de Charlevoix.