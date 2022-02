Coupe Laver: Federer et Nadal encore réunis

Rafael Nadal et Roger Federer, si ce dernier a repris la compétition d'ici là, seront à nouveau associés dans l'équipe d'Europe lors de la cinquième édition de la Coupe Laver, prévue du 23 au 25 septembre, ont annoncé jeudi les organisateurs.

L’événement sera de nouveau diffusé à TVA Sports et sur TVA Sports direct.

Nadal et Federer, ex-N.1 mondiaux, avaient déjà disputé ensemble le double lors de la première édition de cette compétition en 2017.

La Coupe Laver, née en 2017, est une compétition entre équipes d'Europe et du Reste du monde de six joueurs chacune, dont le modèle s'inspire de la Coupe Ryder au golf. Initiée par Federer, cette compétition se déroule alternativement en Europe et hors d'Europe. Bjorn Borg en est le capitaine côté européen.

Federer, âgé de 40 ans et souffrant de problèmes récurrents à un genou depuis deux ans, a déclaré mercredi qu'il en saura plus en «avril-mai» quant à sa reprise de la compétition.

«Je désire vraiment revenir à la compétition dans le courant de l'année, et disputer la Coupe Laver fait partie de mes plans», a déclaré sur le site du tournoi celui qui a glissé lundi au 30e rang du dernier classement de l’ATP.

«Rafa est une personne incroyable et une source d'inspiration pour moi et beaucoup d'autres à travers le monde, a-t-il ajouté. Il m'avait suggéré après la dernière édition à Boston l'année dernière de disputer ensemble le double à Londres cette année.»

Des propos qui ont été confirmés par Nadal.

