Des Québécois qui ont brillé au match des étoiles

Le week-end des étoiles de la Ligue nationale de hockey (LNH) permettra à ses participants de montrer leur savoir-faire, vendredi et samedi, et pour l’occasion, trois Québécois voudront répéter les exploits de quelques-uns de leurs prédécesseurs.

Jonathan Huberdeau et Patrice Bergeron évolueront ainsi pour la formation de la section Atlantique à l’occasion du tournoi qui se déroulera au T-Mobile Arena de Las Vegas devant les caméras de la chaîne TVA Sports.

De son côté, Jonathan Marchessault tentera d’épater les partisans des Golden Knights présents dans l’aréna, lui qui représentera la division Pacifique.

Aussi, l’un de ces trois hommes pourrait devenir le premier hockeyeur de la Belle Province à être nommé joueur par excellence de la classique depuis Daniel Brière en 2007. Voici quelques athlètes d’ici ayant retenu l’attention durant ce prestigieux événement.

- Mario Lemieux

«Le Magnifique» s’est illustré dans d’innombrables parties de saison régulière et des séries éliminatoires, mais il n’a pas délaissé le match des étoiles pour autant. Le célèbre numéro 66 a reçu le titre de joueur le plus méritant à trois reprises. Sa performance la plus mémorable est sans contredit celle du 21 janvier 1990, livrée devant ses admirateurs à l’igloo de Pittsburgh.

Au grand plaisir des partisans des Penguins, il est devenu le deuxième auteur d’un quadruplé dans une rencontre des étoiles. Lemieux a touché la cible sur chacun de ses trois premiers tirs, tous durant la période initiale, menant l’Association Prince-de-Galles vers un gain de 12 à 7 contre la formation Clarence-Campbell. Le pivot des Penguins a aussi obtenu le titre en 1985 et 1988.

- Raymond Bourque

Le défenseur-vedette des Bruins avait l’habitude d’attirer les regards durant l’épreuve des tirs de précision du traditionnel concours d’habiletés. Cependant, le 20 janvier 1996, il souhaitait ravir son public réuni à l’aréna de Boston pour la présentation du match. Et il a fait les choses en grand. Avec seulement 37 secondes à écouler au temps réglementaire, il a brisé l’égalité en déjouant le gardien Félix Potvin pour donner une victoire de 5 à 4 à l’Est.

Le vétéran en était alors à sa 14e de 19 parties des étoiles de la LNH, lui qui a passé toute sa carrière au Massachusetts avant l’échange l’envoyant à l’Avalanche du Colorado en 2000.

- Vincent Damphousse

Un an après les exploits de Lemieux à Pittsburgh, un autre Québécois s’est distingué sur cette grande scène. Disputant à l’époque sa dernière campagne chez les Maple Leafs de Toronto, Vincent Damphousse a épaté la foule du vieux Chicago Stadium en amassant également quatre filets, aidant l’Association Clarence-Campbell à triompher 11 à 5.

Contrairement à son compatriote, il a gardé le meilleur pour la fin, faisant bouger les cordages trois fois au dernier tiers. Ce jour-là, l’ailier a bénéficié des talents de passeur d’Adam Oates, auteur d’une récolte d’un but et quatre aides.

- Daniel Brière

Évoluant en 2006-2007 pour les Sabres, Brière a récolté cinq points, dont un but, dans une défaite de 12 à 9 de l’Association de l’Est contre l’Ouest au domicile des Stars de Dallas. L’attaquant avait eu l’opportunité de jouer sous les ordres de son entraîneur-chef Lindy Ruff, qui dirigeait à Buffalo.

Il a été le premier marqueur de la rencontre, complétant un jeu de Dany Heatley et de Marian Hossa. Par la suite, il a contribué aux filets d’Alexander Ovechkin, de Zdeno Chara (deux) et d’Heatley.

- Éric Dazé

Le Montréalais a vu sa carrière écourtée à 601 affrontements par des maux de dos récurrents, ce qui ne l’a pas empêché de connaître son heure de gloire au match des étoiles 2002 à Los Angeles. Le porte-couleurs des Blackhawks de Chicago a inscrit deux buts et une aide dans un revers de 8 à 5 de l’Amérique du Nord contre le Monde.

Il a été l’un des trois joueurs à totaliser trois points, les autres étant Damphousse (Sharks de San Jose) et Markus Naslund (Canucks de Vancouver). Dazé a conclu la campagne avec 38 buts et 32 aides pour 70 points, ses meilleures statistiques à vie.

