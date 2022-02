Deux premières zones d’innovation: des investissements de 690 millions $

Les deux premières zones d’innovation du Québec, soit à Sherbrooke et à Bromont, entraîneront des investissements publics et privés de 690 millions $ pour différents projets au cours des cinq prochaines années. Le gouvernement Legault s’est déjà engagé à mettre 155,7 millions $.

Jeudi, Québec a finalement annoncé la création du pôle Sherbrooke quantique, spécialisé en sciences quantiques et applications technologiques, et de la zone Technum Québec qui misera sur des technologies numériques.

La création de ces zones, regroupant des chercheurs, des étudiants et des entreprises, était un engagement électoral de la CAQ.

La part du lion à IBM

À Sherbrooke, ce sont 435 millions $, dont 131 millions $ provenant de fonds publics, qui serviront à appuyer les entreprises et les organisations scolaires ayant déjà des connaissances approfondies en sciences quantiques. L’Université de Sherbrooke est notamment une pionnière dans ce domaine.

«L’informatique quantique fera exploser la capacité de nos ordinateurs, et nous pourrons faire des pas de géant dans des domaines comme l’intelligence artificielle ou la modélisation. Les sciences quantiques, c’est l’avenir de l’informatique», a indiqué le premier ministre François Legault.

Les sommes du gouvernement serviront à soutenir un total de 13 projets, dont l’installation en Estrie du quatrième ordinateur quantique d’IBM à l’extérieur du marché des États-Unis, peut-on lire dans un communiqué.

La facture de cette machine est estimée à 130,5 millions $.

C’est d’ailleurs IBM qui raflera la part du lion des investissements qui seront réalisés par Québec. La multinationale américaine recevra 68 millions $ de l’État en échange d’investissements «équivalents» à travers la province.

Québec espère que la création de ces zones profitera aux entreprises et entraînera des investissements de compagnies étrangères dans ces régions.

À Sherbrooke, les entreprises 1QBit, Pasqal et le studio de jeux vidéo Eidos-Sherbrooke prévoient déjà injecter 205 millions $ d’ici cinq ans.

«Un exemple à suivre»

Du côté de la zone Technum Québec, à Bromont, les investissements prévus s’élèvent à 255 millions $, dont 24,7 millions $ qui proviendront des coffres du gouvernement Legault. De ce montant, 19,5 millions $ iront au centre C2MI, notamment pour aider à l’achat de nouveaux équipements.

Ce secteur de la province est déjà reconnu pour son savoir-faire et sa main-d’oeuvre dans le domaine des systèmes électroniques intelligents. On y retrouve plusieurs compagnies comme IBM, Teledyne DALSA et Aeponyx.

« La zone d’innovation Technum Québec est un exemple à suivre. Elle prend appui sur des expertises reconnues et un écosystème dynamique déjà bien établi et à l’avant-plan de la scène mondiale», a avancé le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon.

La multinationale Teledyne et la canadienne DALSA ont déjà promis de réaliser des investissements de 74 millions $ d’ici cinq ans pour développer de nouvelles capacités de production. L’Aeponyx souhaite débourser 56 millions $ pour soutenir le développement de microcommutateurs optiques et BlackPearl y réalisera des investissements de 90 millions $.