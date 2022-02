Du plaisir en vue pour Manon Rhéaume à Las Vegas

La Québécoise Manon Rhéaume se retrouve en territoire connu au moment où elle débarque à Las Vegas afin de participer, vendredi, au traditionnel concours d’habiletés présenté dans le cadre du match des étoiles de la Ligue nationale de hockey (LNH).

• À lire aussi: LNH : Manon Rhéaume au match des étoiles

• À lire aussi: Le Kraken fait quand même mieux que le CH

«Le divertissement, quand vous mettez les pieds à Vegas, est fantastique, a témoigné Rhéaume, dans une récente entrevue accordée au site web de la LNH. Le simple fait de ressentir cette atmosphère dans l'aréna, dans la foule, dans le spectacle qui est offert, c'est toute une expérience.»

La gardienne québécoise, qui célébrera bientôt ses 50 ans, a justement connu «Sin City», bien avant l’arrivée des Golden Knights dans le circuit Bettman. Rhéaume avait effectivement porté brièvement les couleurs du Thunder de Las Vegas, dans la Ligue internationale, lors de la saison 1994-1995. Elle avait participé à deux matchs avec cette équipe lorsque les principaux gardiens étaient Clint Malarchuk et Eldon Reddick.

Objectif : toucher à la rondelle

Celle qui avait précédemment marqué l’histoire en participant à un match préparatoire avec le Lightning de Tampa Bay en 1992 vivra maintenant une nouvelle expérience mémorable à Vegas. Elle doit en effet se dresser devant le filet pendant le concours d’échappés.

«Ça va être très plaisant, a envisagé Rhéaume. Je ne m'attends évidemment pas à arrêter toutes les rondelles qui seront dirigées vers moi, mais je vais avoir beaucoup de plaisir, surtout avec ces gars incroyables.»

«Je suis certaine qu'ils vont trouver plein de trucs complètement fous à faire pendant les échappées, a-t-elle imaginé, selon les propos rapportés par LNH.com. Je vais espérer que la rondelle va me frapper à un moment ou à un autre.»

Inspirer les jeunes filles

Chose certaine, les performances de Rhéaume seront certainement scrutées par les jeunes filles qu’elle entraîne par le biais du programme de hockey Little Caesars, au Michigan.

Au-delà ce qui l’attend contre Trevor Zegras et les autres, la Québécoise se réjouit de faire partie de l’événement de la LNH, qui sera notamment diffusé par le réseau TVA Sports, pour faire rêver les adolescentes.

«Je veux que les jeunes filles puissent avoir des rêves qui tournent autour du hockey, a mentionné Rhéaume. Si ce n'est pas en jouant, peut-être qu'elles vont décrire le sport à la télévision ou encore devenir arbitres. Plus nous voyons des femmes dans ces rôles et briser des barrières, plus ça aide ces jeunes filles qui commencent à jouer au hockey.»

À voir aussi