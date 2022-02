BRUNET, Rolande (née Poirier)



À Pointe-Claire, le 15 janvier 2022 est décédée, à l'âge de 95 ans, Rolande Brunet (née Poirier), épouse de feu Wilfrid Brunet.Elle laisse dans le deuil ses enfants Gaston (Louise Legault), Julie (Robert Perrault), ses petits-enfants feu Isabelle, Geneviève, Daniel et Stéphanie, ses arrière-petits-enfants Noémie, Rafael et Frédérica, ainsi que parents et amis.En raison des circonstances exceptionnelles actuelles, une cérémonie en sa mémoire sera célébrée à une date ultérieure.La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital Lakeshore pour les bons soins prodigués.