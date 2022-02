En un an, Produits forestiers Résolu a creusé sa perte

Produits forestiers Résolu a essuyé une perte nette de 128 millions $, ou 1,64 $ par action, pour le trimestre clos le 31 décembre dernier.

Un an plus tôt, pour la période correspondante, la perte de l’entreprise était de 52 millions $, ou 0,63 $ par action, peut-on lire dans ses résultats financiers provisoires de l’entreprise dévoilés jeudi.

Par ailleurs, pour l’ensemble de l’exercice 2021, Produits forestiers Résolu a affiché un bénéfice net de 307 millions $, soit 3,83 $ par action après dilution, contre un bénéfice net de 10 millions $, soit 0,12 $ par action, après dilution, pour l’exercice 2020.

Les ventes de l’entreprise basée à Montréal ont atteint 3,7 milliards $, en hausse de 31 % par rapport à l'exercice précédent.

«Nos résultats du quatrième trimestre reflètent la hausse des prix réalisés dans la plupart de nos secteurs, notamment le secteur Produits du bois, mais aussi les pressions exercées sur les coûts dans l'ensemble de l'entreprise», a commenté Rémi G. Lalonde, président et chef de la direction.

«Nous avons dû faire face à des coûts de fabrication plus élevés, principalement en raison de la hausse du prix de l'énergie, de l'apport moindre des centrales électriques internes, de la hausse des coûts de la fibre, ainsi que de la hausse des coûts du transport», a-t-il précisé.

Pour l’avenir, M. Lalonde demeure optimiste et croit qu’à mesure que la vague du variant Omicron passe, «que la météo s'améliore et que les nœuds du système logistique se desserrent», un retour vers un contexte d'affaires plus normal devrait se produire. Il estime toutefois que ce retour à la normale pourrait prendre «plusieurs mois».