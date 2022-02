Exo reçoit ses premières locomotives faites en Chine

L’exploitant de transport collectif du Grand Montréal Exo recevra dans les prochains jours les deux premières unités d’une commande totale de 44 nouvelles voitures de train, réalisées par la compagnie chinoise CRRC.

Les voitures à deux étages, pouvant accueillir jusqu’à 147 passagers, seront bientôt au centre de maintenance de Pointe-Saint-Charles. Au cours des prochains mois, elles feront l’objet de travaux de finition mineurs et d’analyses et seront soumises à une série de tests préalables à leur mise en service. Leur dévoilement officiel aura lieu au printemps.

«Cette première livraison nous donne l’élan nécessaire pour entamer les dernières étapes qui nous amèneront à la mise en service des nouvelles voitures au début de l’année 2023. Les trains d’exo font indéniablement partie de l’équation de la mobilité durable et c’est pourquoi nous continuons d’investir dans leur modernisation afin de construire un réseau de transport en commun fiable et efficace», a déclaré par communiqué jeudi le directeur général d’Exo, Sylvain Yelle.

Les véhicules auraient été réalisés avec la collaboration d’une dizaine de fournisseurs canadiens, dont huit entreprises québécoises. La part de contenu local intégré à ceux-ci s’élève à plus de 28 %.

«Nous avons donc des voitures spécifiquement conçues pour nos besoins, de très haute qualité et dans lesquelles nos clients pourront profiter d’une expérience à la fine pointe de ce qui se fait dans le domaine. Nos équipes d’entretien et de préparation sont maintenant à pied d’œuvre pour compléter les examens et analyses nécessaires avant de pouvoir mettre les voitures en service», a indiqué Michael Émond.

Selon Exo, les voitures ont été subventionnées par le ministère des Transports du Québec (MTQ) en vertu du Programme d’aide gouvernementale au transport collectif des personnes (PAGTCP).