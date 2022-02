«Il a perdu à jamais le bonheur de voir grandir ses enfants»: Ensaf Haidar interpelle le prince héritier d’Arabie Saoudite

L’ancienne candidate bloquiste dans Sherbrooke et femme du blogueur saoudien Raif Badawi, Ensaf Haidar, demande au prince héritier d’Arabie Saoudite, Mohammed ben Salmane, de lever l’interdiction de voyager à l’extérieur du pays pendant 10 ans, qui sera imposée à son mari à sa sortie de prison le 28 février prochain.

Dans une lettre rédigée le 1er février et directement adressée au prince héritier, dont «Le Journal de Montréal» a obtenu copie et publie sur son site web, Ensaf Haidar revient sur l’entente conclue entre le Cirque du Soleil et l’Arabie saoudite à la fin du mois de janvier.

Ce partenariat signé à New York prévoit notamment la présentation de plusieurs spectacles dans le royaume et la création d’une académie de formation au cirque.

«Je voudrais vous féliciter, Votre Altesse Royale, pour cette entente qui intervient au moment où le pays connait un mouvement de renaissance et de réformes entamé grâce à vous. Aussi, je veux vous remercier d’avoir intégré dans votre plan de réformes cet investissement qui va influencer l’avenir du Royaume d’Arabie Saoudite», a écrit Mme Haidar dans sa lettre.

Près d’une décennie après l’emprisonnement de Raif Badawi, elle a profité de l’annonce de ce partenariat avec le fleuron québécois pour interpeller le prince sur le sort de son mari.

«[Il] approche de la fin de sa peine de dix ans de prison. Mais sa sentence lui interdit de voyager à l’extérieur du pays pendant encore dix ans», a-t-elle expliqué, avant de demander la levée de cette interdiction.

«Depuis plus de dix ans, nous n’avons pas embrassé Raif. Il a perdu à jamais le bonheur de voir grandir ses enfants. Chaque jour que nous vivrons ensemble nous permettra d’essayer de reconstruire notre vie de famille», a-t-elle confié, soulignant qu’une autre décennie de séparation «serait insupportable».

Elle estime que l’abandon de cette interdiction serait un geste «en parfaite harmonie avec les réformes» qu’entreprend actuellement Mohammed ben Salmane.

«Votre Altesse Royale, je fais appel au père et mari que vous êtes, le sort de notre famille est entre vos mains.»

En entrevue avec l’Agence QMI, jeudi, Mme Haidar a dit avoir espoir que les choses évoluent: «Je garde l’espoir, car c’est la seule chose que je peux faire», a-t-elle déclaré.

«J’espère que du côté du Canada aussi ça va bouger, parce que jusqu’à maintenant, je n’ai eu aucune nouvelle du gouvernement du Canada», a-t-elle ajouté.

Rappelons que Raif Badawi a été arrêté en juin 2012 puis condamné à 10 ans de prison pour avoir publié un blogue où il évoquait des questions sociales en Arabie saoudite.