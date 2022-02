Jeux olympiques: David Krejci testé positif à la COVID-19

L’attaquant tchèque David Krejci a été déclaré positif à la COVID-19 à son arrivée en Chine pour les Jeux olympiques de Pékin et doit demeurer en isolement en attendant de se rétablir.

En plus de l’ancien porte-couleurs des Bruins de Boston, le joueur d’avant Tomas Hyka et le gardien Simon Hrubec se trouvent dans la même situation. Krejci devra donc espérer pour le mieux d’ici le début du parcours de son pays en ronde préliminaire.

«Il était positif quand il est arrivé au village olympique, mais c’était aussi le cas avec Hyka l’autre fois. Je pense donc que le portrait sera meilleur demain [vendredi] et qu’il pourra se joindre à nous pour l’entraînement, a commenté l’instructeur-chef Filip Pesan à l’agence Reuters. Cependant, ce n’était pas bon aujourd’hui. Ainsi, on l’a éloigné pour qu’il soit en sécurité. Il demeure dans sa chambre et on le testera à nouveau plus tard.»

Krejci a inscrit 17 buts et 19 mentions d’aide pour 36 points en 42 matchs avec le HC Olomouc de la principale ligue de son pays natal cette saison. La République tchèque affrontera le Danemark, mercredi.

