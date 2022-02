JO-2022 : le CIO soutiendra Peng Shuai si elle réclame une enquête

Le Comité international olympique (CIO) «soutiendra» la joueuse de tennis chinoise Peng Shuai si elle devait réclamer l’ouverture d’une enquête sur les accusations de rapport sexuel forcé qu’elle a formulées contre un ancien dirigeant chinois, a assuré jeudi le président de l’instance olympique Thomas Bach.

• À lire aussi: Open d’Australie: brève irruption d’un militant pour les droits des réfugiés sur le court pendant la finale

• À lire aussi: Peng Shuai sera aux Jeux de Pékin

• À lire aussi: Peng Shuai: les chandails de la discorde aux Internationaux d’Australie

«Si elle veut une enquête (sur ces accusations), bien sûr nous la soutenons, mais cela doit être sa décision, c’est sa vie, ce sont ses accusations. Nous avons eu les accusations et nous avons entendu aussi le retrait» de ces accusations, a déclaré Thomas Bach lors d’une conférence de presse à la veille de la cérémonie d’ouverture des JO-2022.

Le président du CIO a par ailleurs confirmé qu’il allait rencontrer, sans préciser la date, la joueuse de tennis et que celle-ci «allait entrer dans la boucle fermée» dans laquelle doivent se trouver tous les participants (sportifs, entraîneurs, médias ou dirigeants) aux JO-2022 (4-20 février).

«Ce n’est pas seulement un signe de respect, c’est une nécessité, pour la respecter, de l’écouter et pour savoir comment elle voit cette situation, comment elle veut vivre sa vie. C’est ce qu’on essaie de découvrir pas à pas», a-t-il ajouté.

«Nous allons poursuivre nos conversations et nous saurons mieux comment elle se sent physiquement et mentalement lorsqu’on se rencontrera en personne», a insisté le patron du CIO qui s’est déjà entretenu par visioconférence avec Peng Shuai.

«Ces (appels en visioconférence) ne peuvent pas remplacer une rencontre en personne. On sait par ce qu’elle nous a dit qu’elle vit ici à Pékin, elle a indiqué qu’elle a toute liberté de mouvement et qu’elle passe du temps avec sa famille et ses amis», a précisé M. Bach.

Peng Shuai avait accusé début novembre un ancien dirigeant chinois de l’avoir contrainte à un rapport sexuel lors d’une relation qui a duré plusieurs années. Après ces propos tenus sur le réseau social vite effacés de l’internet chinois, Peng Shuai, ancienne N.1 mondiale en double, avait ensuite disparu, suscitant l’inquiétude du monde du tennis et du sport, jusqu’à ce qu’elle s’entretienne en visioconférence avec Thomas Bach.

La joueuse est apparue depuis sur des vidéos la montrant en train d’assister à des événements sportifs, sans dissiper les craintes sur sa pleine liberté de mouvement.