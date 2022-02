La série «Bête noire» maintenant proposée dans près de 70 pays

La série dramatique «Bête noire» mettant en vedette Isabelle Blais et Sophie Cadieux va pouvoir être vue dans près de 70 pays.

«Bête noire» a été acquise par POLAR+, la chaîne dédiée aux polars de CANAL+, a-t-on appris jeudi. Ce groupe français a aussi acquis les droits pour tous les pays de la francophonie, dont l’Afrique. Dès lundi prochain, les Français pourront découvrir «Bête noire», ainsi que les Polonais.

On en arrive à près de 70 pays parce que «Bête noire» est également disponible pour visionnement dans sa version originale sous-titrée en Australie, aux États-Unis et en Norvège.

Cette production d’Encore Télévision raconte les lourdes conséquences qu’entraîne une tuerie perpétrée par un ado de 16 ans, jusque-là sans histoire, à son école secondaire.

La série écrite par Patrick Lowe et Annabelle Poisson, qui a été diffusée à Séries Plus en mars dernier, a récolté quatre statuettes aux Gémeaux, dont les prix de la meilleure série dramatique et du meilleur texte.

C’est Sophie Deraspe («Antigone», «Motel Paradis») qui a réalisé les six épisodes de «Bête noire», qui a été présentée en compétition officielle dans la section Panorama International au festival Séries Mania 2021, à Lille, en France.

«Bête noire» met aussi en vedette Zachary Auclair, Pierre-Luc Brillant, Lévi Doré, Martin Dubreuil, Stéphane Gagnon, Marine Johnson, Nahéma Ricci et Audrey Roger, pour ne nommer que ceux-là.

«Nous sommes ravis de proposer la série "Bête noire" aux abonnés de POLAR+, elle sera diffusée dans la case Révélations dédiée aux séries événements de la chaîne. Nos abonnés [sont heureux] de découvrir des polars du monde entier avec de nouvelles écritures et de nouveaux talents. La réalisation de Sophie Deraspe les plongera dans une intrigue bouleversante», a indiqué Louisa Boughias, directrice de la chaîne POLAR+.

«Grâce à cette nouvelle entente avec CANAL+ et sa présence dans tous les pays de la francophonie ainsi qu’en Pologne, entente à laquelle s’ajoutent celles intervenues avec SBS en Australie, NRK en Norvège et Link.TV aux États-Unis, la version originale de Bête noire fera désormais vibrer le public des quatre coins de la planète!» a souligné pour sa part Chrystine Girard, cheffe, Distribution internationale, ENCORE.

