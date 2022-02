La troisième dose est importante pour vaincre le coronavirus

Plusieurs études récentes démontrent que la troisième dose du vaccin anti-COVID-19 permet de réduire de façon très spectaculaire les hospitalisations et les décès associés à la maladie.

La capacité du variant Omicron à infecter un très grand nombre de personnes met notre patience à rude épreuve. Ces infections ne doivent cependant pas nous faire perdre de vue que la vaccination complète, incluant la dose de rappel, demeure la meilleure façon de se protéger des formes graves de COVID-19 et ultimement de gagner notre guerre face au coronavirus. Une étude récente a montré que cette dose de rappel permet d’augmenter de 10 fois les niveaux d’anticorps dirigés contre l’Omicron ainsi que la force de l’interaction (l’avidité) de ces anticorps envers le virus. L’importance de la dose de rappel vient également de sa capacité à réactiver les cellules immunitaires mémoires impliquées dans la production d’anticorps ainsi que dans l’immunité cellulaire médiée par les lymphocytes T.

La sortie de la crise dépend de la vaccination pour deux principales raisons :

La troisième dose apporte une protection spectaculaire face au risque de développer des formes graves de COVID-19 : 90 % de réduction des hospitalisations et 95 % de réduction des décès, comparativement à une protection de seulement 58 % pour les hospitalisations et 59 % pour les décès chez ceux qui ont reçu seulement deux doses de vaccin.

La protection offerte par les trois doses de vaccin contre l’infection par l’Omicron est d’environ 50 %, ce qui est le seuil d’efficacité requis par la FDA pour l’approbation des vaccins anti-COVID-19 au début de la pandémie. La dose de rappel demeure donc importante en termes de contrôle de la transmission du virus.

Il y a donc un contraste frappant entre l’efficacité de la vaccination de rappel contre les infections et celle vis-à-vis des hospitalisations et des décès. Cette distinction est importante, car le nombre important d’infections par l’Omicron des derniers mois peut donner faussement l’impression qu’il ne sert à rien de recevoir la troisième dose. Au contraire, cette dose de rappel est absolument essentielle pour se protéger adéquatement des hospitalisations et des décès causés par la COVID-19.