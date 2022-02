​L’approche Carpe Diem de Fabio Iacobo

Malgré les nombreuses rumeurs à son sujet, le gardien des Remparts Fabio Iacobo n’a pas perdu le sommeil lors de la dernière période des transactions.

Après un passage difficile en novembre, qui lui avait fait perdre son poste de partant au profit de William Rousseau, l’avenir de Iacobo à Québec semblait incertain. Le gardien s’était toutefois repris de belle façon lors du mois de décembre, cumulant une fiche de quatre victoires et un revers ce qui lui a permis d’être nommé gardien du mois dans la LHJMQ.

Malgré tout, les rumeurs continuaient à circuler à son sujet.

« J’ai pris du temps avec ma famille. Je n’avais même pas mon équipement de hockey alors je n’y ai pas beaucoup pensé. J’ai pris un peu de poids à force de manger la nourriture de ma mère et de mes grands-parents. J’ai pris ça relax ! », a-t-il lancé, jeudi, avec sa désinvolture habituelle.

GAGNER DEUX COUPES

D’ailleurs, même dans les moments difficiles, le gardien de 20 ans n’a jamais perdu cette attitude détendue. Au final, c’est probablement ce qui lui a permis de ne pas perdre tous ses repères et, même, de les retrouver tous en décembre.

« Je me suis laissé aller. J’ai joué. C’est très facile quand tu vis une période difficile de te mettre à trop penser. Des fois, il faut juste revenir à la base, avoir du plaisir et c’est ce que je veux continuer à faire. Il ne reste que quelques mois à ma carrière junior et je veux en profiter au maximum avec les gars. Notre objectif est de gagner une coupe », a-t-il dit.

Il a ensuite pris une pause avant d’ajouter : « Non, deux coupes. »

PAS EN DANGER

De son côté, Patrick Roy a assuré que, malgré les rumeurs, le poste de son gardien vétéran n’avait jamais été en jeu.

« C’était clair pour nous qu’on voulait deux gardiens de but sur qui on pouvait compter. Le fait qu’il ait rebondi, ça nous a fait plaisir de voir ça et ç’a démontré qu’il avait du caractère. C’est tout à son honneur. Par contre, son poste n’a jamais été en danger. »

Devant l’éreintante deuxième moitié de saison qui attend son équipe, Roy aura besoin de ses deux gardiens. Vendredi soir, à Drummondville, c’est William Rousseau qui obtiendra le départ tandis que Iacobo affrontera son ancienne équipe, les Tigres de Victoriaville, dimanche au Centre Vidéotron.

« Le plan est d’alterner pour une dizaine de matchs et voir comment ça va, a expliqué Roy. On veut laisser le temps à tout le monde de prendre son erre d’aller. Le fait qu’on va jouer entre trois et quatre matchs par semaine, c’est énorme pour un seul gardien. On va utiliser les deux. »

Les Remparts n’ont donc pas de numéro 1 clair pour l’instant.

« C’est comme quand je jouais. Quand tu es dans le but, tu es numéro un et quand tu es sur le banc, tu es le numéro deux. C’est un peu l’ADN de notre équipe. On a une équipe qui travaille fort, mais surtout qui a de la profondeur à toutes les positions », a conclu l’entraîneur-chef.