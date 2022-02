LeddarTech a récolté 175 millions $

L’entreprise de Québec LeddarTech, spécialisée dans la fabrication de capteurs pour véhicules autonomes, a annoncé jeudi la conclusion d’une importante ronde de financement avec un investissement de 140 millions $ US, soit plus de 175 millions $ canadiens.

Le montant, qui comprend une première clôture de série D de 116 M$ US et une facilité de crédit de 24 M$ US, est injecté dans l’entreprise deux ans après un coup de pouce de Québec qui lui avait consenti un prêt de 33 millions.

Menée par FS Investors, la ronde de financement s’est faite avec la participation d’Investissement Québec, BDC Capital, Go Capital, certains fonds gérés par Fidelity Investments Canada ULC, Fonds de solidarité FTQ, Exportation et développement Canada, ams OSRAM, Desjardins Capital, UI Investissement, Cowen Investment II LLC et d’autres membres de la direction de LeddarTech. La facilité de crédit a été garantie avec Groupe Desjardins.

Croissance et reconnaissance

«Le succès de cette ronde de financement témoigne de la croissance et de la reconnaissance de l’industrie que LeddarTech a obtenues. Je suis ravi de compter FS Investors parmi nos investisseurs les plus récents, qui apportent un haut niveau d’expérience et de savoir-faire dans le secteur de la technologie innovatrice», a déclaré Charles Boulanger, chef de la direction de LeddarTech.

Au début de 2022, la compagnie a dévoilé un système prometteur de simulation de capteurs automobiles, conçu avec la firme allemande dSPACE, qui réduit considérablement le temps d’entraînement des intelligences artificielles. Fondée en 2007, l’entreprise a créé un large éventail d’outils reposant sur l’utilisation du LiDAR, acronyme de «Light Detection and Ranging».

En 2020, l’entreprise a indiqué avoir vendu 9000 capteurs à ses clients.