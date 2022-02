Manawan privé d’eau potable depuis quatre jours

Les 2000 habitants de la réserve atikamekw de Manawan sont privés d’eau potable depuis lundi. Les écoles et le Centre de santé sont fermés.

Jusqu’à présent, 14 aînés ont été relocalisés. Les autres habitants vulnérables comme les femmes enceintes ou les individus avec un problème de santé devraient bientôt être pris en charge.

Il serait question d’un bris mécanique de la pompe principal, de la sédimentation des conduites d’eau ou encore d’un problème avec la nappe phréatique.

Aucune hypothèse n’a été confirmée comme étant à la source de la situation.

Thérèse Niquay, une résidente de Manawan, mentionne la difficulté des parents à gérer la situation avec les écoles fermées et les cours possiblement à distance.

«C’est déjà difficile de répondre aux besoins des jeunes, de les suivre là-dedans. C’est de la pression. Au début on peut bien prendre les moyens du bord pour s’approvisionner, mais quand ça perdure, je pense que le moral des gens est aussi affecté. Il faut cibler les besoins des plus vulnérables et les évacuer», dit-elle.

Un camion-citerne qui devait amener de l’eau à la communauté s’est renversé sur le chemin qui relie Saint-Michel-des-Saints à Manawan.

Le chemin de gravier en question est un danger depuis longtemps et complexifie les travaux pour régler la panne d’eau.

Les résidents ne savent toujours pas quand l’eau potable sera à nouveau accessible.