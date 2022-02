Manifestation des camionneurs: les citoyens de Québec veulent du civisme

Des résidents de Québec sont sur le qui-vive, car l’idée de «jammer» le centre-ville près de chez eux, évoquée par certains manifestants, est loin de leur plaire.

Pas très rassurés par les scènes de siège qui émanent d’Ottawa depuis la semaine dernière, ils espèrent un peu plus de civisme de la part des convois québécois contre les mesures sanitaires qui ont annoncé leur présence près de l’Assemblée nationale à compter d’aujourd’hui.

«Ils ont le droit de manifester, mais qu’ils respectent nos droits aussi», demande une résidente rencontrée hier sur la rue Saint-Jean.

Les citoyens espèrent que les nuisances liées au bruit ou aux entraves ne seront pas trop importantes.

«S’ils bloquent tout et que même les bus ne peuvent plus passer, bien oui, ça m’inquiète, parce que je n’ai pas de voiture», laisse tomber Hélène Nadeau, qui habite dans le quartier Saint-Jean-Baptiste.

Services essentiels

Dans le même ordre d’idées, à l’Hôtel-Dieu de Québec, la situation alimente les discussions.

«Est-ce qu’il va y avoir des difficultés d’accès? C’est ce qui inquiète le personnel», a constaté le médecin Robert Charbonneau, qui souhaite que les manifestants «tiennent compte» des gens «qui essaient de gagner leur vie et de soigner des gens à l’hôpital».

Dans une épicerie bien connue du secteur, la situation génère des inquiétudes similaires.

On espère que les livraisons pourront avoir lieu sans problème aujourd’hui et demain et qu’on n’aura pas à faire la gestion de clients qui refuseraient de porter le masque, a souligné la propriétaire, qui préfère ne pas être identifiée.

«[Les manifestants] parlent de liberté, ils parlent de solidarité, ils parlent de droit, bien, on a le droit de rouvrir dans les restaurants, on a le droit d’avoir accès au Carnaval et aux événements. J’espère qu’ils vont respecter, justement, notre liberté d’avoir accès [à ces endroits]», a commenté Donald Gilbert, directeur de la Société de développement commercial du Vieux-Québec.

Respect

Au Comité des citoyens du Vieux-Québec, le président Michel Masse entend aussi «certaines appréhensions», alors qu’il est difficile d’évaluer quelle sera l’ampleur réelle de la mobilisation.

«On peut comprendre les motifs de leur manifestation, mais ils doivent être respectueux du milieu où ils sont», dit-il, tout en émettant des doutes sur la capacité des camions d’entrer dans le quartier historique, tant ses rues sont étroites.

Le Conseil de quartier du Vieux-Québec a déclaré, de son côté, qu’il faisait «entièrement confiance» à l’administration Marchand pour mitiger les impacts de ce mouvement de contestation.

