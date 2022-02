Nickel: trois «avis de non-conformité» depuis 2018 au port de Québec

Depuis 2018, le ministère de l’Environnement a effectué 23 inspections au port de Québec et a émis seulement trois avis de non-conformité en lien avec les normes de concentration de nickel dans l’air.

Cette information, réclamée par les médias depuis plusieurs jours, a finalement été dévoilée par Jacob Martin-Malus, sous-ministre adjoint au ministère de l’Environnement, jeudi matin, lors d’un comité plénier organisé par la Ville de Québec au sujet du nickel.

La chef de Transition Québec, Jackie Smith, a exprimé son étonnement devant le faible nombre de sanctions. «Ça ne veut pas dire qu’il n’y aura pas d’autres, a alors répondu M. Martin-Malus. On suit de façon extrêmement rigoureuse en cas de dépassement. Chacun des cas est examiné par le ministère et il y a un plan de suivi renforcé.»

Risques «négligeables»

Même si le gouvernement Legault projette de quintupler la norme quotidienne de concentration de nickel dans l’air, le sous-ministre adjoint a assuré que «les risques pour la santé sont négligeables selon les études. Le principe de précaution a été retenu dans ces études-là». Plus spécifiquement, «à Limoilou, on parle approximativement de 100 000 personnes. Il y a moins de un cas potentiel de cancer lié aux émissions de nickel qu’on observe sur cette partie de territoire», a-t-il laissé tomber.

Outre la limite quotidienne de 70 nanogrammes par mètre cube (ng/m3), M. Martin-Malus a insisté sur l’importance de la mise en place – en même temps - une nouvelle limite annuelle moyenne de 20 ng/m3. «La force de ce qu’on propose est la combinaison d’une norme quotidienne et d’une norme annuelle. On vient mettre ceinture et bretelle», a imagé Jacob Martin-Malus.

Trois fois plus haut à Limoilou

Lors d’une présentation faite jeudi matin par le Service de la prévention et de la qualité du milieu de la Ville de Québec, on a appris, qu’en 2020, la moyenne annuelle de concentration de nickel enregistrée dans la station du Vieux-Limoilou était de 6,6 ng/m3. Il s’agit là du triple de la moyenne annuelle enregistrée ailleurs au Québec (2,2 ng /m3). Notons toutefois que ces 6,6 ng/m3 demeurent loin des 20 ng/m3 projetés par le gouvernement.

Pour les dépassements de la norme journalière actuelle, la Ville de Québec calcule qu’elles ont eu lieu entre 7% et 10%. Les dépassements seraient moindres (de 1% à 5%) avec la nouvelle norme proposée, a-t-on assuré.

Cela dit, «les dépassements journaliers de nickel se présentent parfois sous forme de pics élevés (jusqu’à 300 ng/m3 pour la période 2015-2021)», ajoutent les experts de la municipalité.

Évoquant «le principe de précaution» et disant vouloir faire appliquer les normes préconisées par l’OMS (Organisation mondiale de la Santé), le Conseil régional de l’environnement – région de la Capitale-Nationale a appelé au maintien ou à diminution des seuils de concentration actuels de nickel dans l’air ambiant.

Au début du comité plénier, le maire Marchand s’est de nouveau porté à la défense de cet exercice en affirmant «qu’il est important en démocratie de prendre le temps d’écouter, de se parler et de valoriser le rôle des élus. Ce n’est pas un effet de toge ou un effet de communication».

Le comité plénier doit durer toute la journée de jeudi. Les représentants de l’industrie minière Glencore Canada seront entendus en début d’après-midi. Bruno Marchand devrait faire connaître la très attendue position de la Ville d’ici lundi.

