«Notre image mange une claque chaque fois!», estime un camionneur

Des camionneurs du Québec estiment avoir d’autres combats à mener, notamment pour améliorer leurs conditions de travail, plutôt que de manifester contre les mesures sanitaires liées à la COVID-19.

C’est ce qu’a expliqué Benoit Therrien, fondateur de Truck Stop Québec, en entrevue au Québec Matin jeudi, en commentant la manifestation de camionneurs à Ottawa, mais aussi celle qui se prépare à Québec.

«On a bien d’autres choses qu’on voudrait changer! Les assurances, les taux de carburant, éduquer certaines entreprises à augmenter les taux. On a bien d’autres chats à fouetter que de s’identifier à des causes populaires», a-t-il lancé.

Il considère que le mouvement dans lequel sont impliqués les camionneurs est d’abord et avant tout un mouvement populaire, et que la majorité des «truckers» sont d’accord avec lui.

«Il y a une écœurantite aiguë dans la population et le moindre petit mouvement fait éclater beaucoup d’émotions chez certaines personnes au point de dire ''on s’en va manifester, on ne veut plus de règles sanitaires, plus de masque. On ne veut plus rien''», a-t-il observé.

Messages de haine

Il dit avoir reçu autant de messages de haine que de messages de soutien de ses compatriotes.

«Vous savez, on a tellement d’ouvrage de ce temps-là, manifester c’est de s’enlever nous-mêmes de l’argent dans notre milieu!»

Il considère que plusieurs têtes fortes derrière les manifestations utilisent l’image des camionneurs «à leurs fins».

«Je pense que notre image mange une claque toutes les fois! [...] Je ne pense pas que l’ensemble des camionneurs adhère à cette idée-là. L’industrie du camionnage n’adhérera pas non plus à ces manifestations-là», a-t-il assuré.

L’autre convoi de camionneurs qui se préparait à manifester à Québec, avec à sa tête le syndicaliste Rambo Gauthier, ne semblait pas avoir réuni beaucoup de camions, jeudi matin.