Commerçants d’Ottawa: «Pas de masque, pas de vaccin, pas de coiffure»

Les commerçants du centre-ville d’Ottawa, déjà aux prises avec une baisse d’achalandage en raison des mesures sanitaires, ont des craintes quant à l’impact du convoi sur leur entreprise.

• À lire aussi: Manifestation à Ottawa: le Parlement appuie les journalistes

• À lire aussi: Convoi de camionneurs: la police d’Ottawa estime qu’elle aura besoin d’aide

Mme Robin Séguin, propriétaire du salon de coiffure Victoria Barber Shop, ouvre ses portes pour la première fois depuis le début du convoi.

La propriétaire du salon situé au cœur de la manifestation au coin des rues O’Connor et Wellington avait gardé son commerce fermé pour éviter toute altercation.

«Ça me fait peur. J’ai lu sur Twitter qu’une petite madame est allée chez sa coiffeuse, et la coiffeuse a été battue par des camionneurs parce qu’elle était en faveur pour les masques et la vaccination», avoue Mme Séguin.

«Je n’accepterai pas de client sans masque ou sans vaccin; c’est la loi en Ontario. Pas de masque, pas de vaccin, pas de coiffure», affirme-t-elle.

La propriétaire s’inquiète de ne pas pouvoir faire d’argent si la manifestation perdure sur plusieurs semaines.

Les organisateurs du convoi feront le point pour la première fois aujourd’hui à 13h sur le convoi de camionneurs qui prend place depuis maintenant sept jours à Ottawa.

À VOIR AUSSI