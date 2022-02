Procès Cora: le jury est dans une impasse

Le jury au procès de l'ex-franchisé de Cora, accusé d'avoir kidnappé le PDG de la chaîne de restaurants, est dans une impasse.

Les 10 hommes et deux femmes délibèrent depuis samedi. Ils ont fait parvenir ce matin une note au juge François Dadour, pour lui indiquer qu'ils n'en arrivaient pas à un verdict unanime.

Ils doivent s'entendre à savoir si Paul Zaidan a bel et bien organisé et pris part à l'enlèvement de Nicholas Tsouflidis, le 8 mars 2017, comme le prétend la Couronne. L'homme de 52 ans est aussi accusé d'avoir séquestré pendant de longues heures la victime, en plus de demander une rançon de 11M$ à sa mère, la fondatrice des populaires restaurants à déjeuner, Cora Tsouflidou.

Le juge Dadour entend leur demander un effort supplémentaire afin d'essayer de s'entendre.

Plus de détails à venir...