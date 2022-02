Projet de loi sur l’achat québécois et les marchés publics: quelques réserves dans l’industrie

Plusieurs membres de l’industrie ont salué jeudi le dépôt du projet de loi 12 sur l’achat québécois et les marchés publics à l’Assemblée nationale, même si certaines réserves ont été émises quant aux résultats concrets attendus.

La Coalition contre les retards de paiement dans la construction a ainsi déploré le manque de dispositions pour faciliter les paiements aux entreprises qui exécutent les contrats publics de construction, évoquant «une opportunité manquée».

«À quoi bon promouvoir l’achat québécois quand l’État lui-même n’est pas capable de payer ses cocontractants dans des délais raisonnables? Ça fait neuf ans que notre industrie se bat pour que les entreprises québécoises qui réalisent des contrats publics de construction soient payées à temps. C’est assez, l’État doit véritablement donner l’exemple en matière de paiement», a affirmé par communiqué Marc Bilodeau, porte-parole de la Coalition.

En moyenne, les délais de paiement dépassent 80 jours dans l’industrie de la construction, selon la coalition, ce qui peut entraîner une perte de productivité et un manque de liquidités.

La Coalition souhaite donc voir un calendrier de paiement mis en place pour l’ensemble des contrats publics octroyés par les ministères et organismes de Québec, ainsi que la création d’un mécanisme de règlement des différends.

De leur côté, les Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) ont aussi accueilli favorablement le projet de loi, mais attendent désormais des résultats.

«On voit que la ministre LeBel a bien entendu nos préoccupations et on comprend la volonté de changement. Maintenant, il faut que les ministères et les organismes publics embarquent dans le train afin qu'il y ait des résultats concrets et que de changements véritables s'opèrent. Le temps du copier-coller dans les appels d'offres et l'application systématique de la règle du plus bas soumissionnaire se doivent d'être terminés», a affirmé Véronique Proulx, présidente-directrice générale de MEQ.

La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) s’est quant à elle réjouie de cette annonce, jugée comme «une bonne nouvelle pour les PME du Québec».

«Selon la FCEI, cette pièce législative répond à plusieurs demandes des PME québécoises. Citons la volonté de mieux accompagner les plus petites entreprises qui souhaitent participer aux marchés publics et de favoriser le contenu local. Notons aussi la volonté de rendre plus accessibles les marchés publics à un plus grand nombre de PME dans toutes les régions du Québec», a-t-il été précisé.

Rappelons que Québec a annoncé jeudi ce dépôt de loi qui prévoit à terme une hausse de 1,5 milliard $ en achats québécois et une augmentation de 420 millions $ du produit intérieur brut de la province.