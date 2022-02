Québec injecte 11,7 M$ de plus dans LeddarTech

Le gouvernement Legault réinjecte 9,2 millions $ US (11,7 millions $) dans LeddarTech, une entreprise de Québec dans laquelle il a déjà investi 33 millions $ en 2020.

Le financement, qui se fait sous la forme d’actions privilégiées, doit permettre à LeddarTech de « poursuivre le développement de sa technologie » et « soutenir ses activités commerciales et son fonds de roulement », lit-on dans la plus récente édition de la Gazette officielle du Québec.

« Ça fait partie d’un plus grand financement qu’on fait. Il n’y a pas juste le gouvernement du Québec qui investit, il y a aussi des investisseurs américains », a précisé mercredi au Journal le PDG de l’entreprise, Charles Boulanger, au cours d’un bref entretien téléphonique.

« Je pense que ça cadre bien dans la stratégie du gouvernement, a-t-il ajouté. On crée pas mal de valeur ici dans un secteur assez chaud. »

LeddarTech conçoit et commercialise une technologie de détection pour les systèmes avancés d’aide à la conduite et de conduite autonome. L’entreprise mène actuellement des tests à Québec à l’aide d’un véhicule Toyota RAV4.

En 2020, l’entreprise avait obtenu des prêts totalisant 33 millions $ de la part du ministère de l’Économie, dirigé par Pierre Fitzgibbon.

Un ancien de Qualcomm au conseil

LeddarTech a été fondée en 2007 à partir de technologies développées par l’Institut national d’optique.

L’entreprise appartient aujourd’hui à plusieurs actionnaires, dont la firme allemande Osram, le fonds français i-Source, la Banque de développement du Canada et le Fonds de solidarité FTQ.

Jusqu’ici, LeddarTech a récolté plus de 250 millions $ selon le site spécialisé Crunchbase.

Notons que depuis l’automne dernier, Derek Aberle, ancien président du géant technologique américain Qualcomm, siège au conseil d’administration de LeddarTech. M. Aberle a récemment lancé la firme d’investissement Prospector Capital, qui est cotée au Nasdaq.