Quoi faire quand la fatigue stoppe ton élan?

L’arrêt de vie sociale que nous a imposé la pandémie m’a été salutaire, je dois l’avouer. Travailler à la maison en même temps que pouvoir voir au bien-être de mes deux enfants et me décharger un peu plus de certaines tâches sur mon conjoint m’a permis de recharger mes batteries.

Malheureusement, ça a eu une fin, et depuis septembre j’ai repris le collier à peu près comme avant. Je suis arrivée sur les genoux aux fêtes de fin d’année sans que les quatre ou cinq jours de congé me donnent le temps de me reposer, avant de repartir à nouveau au front. Mon conjoint trouve que je traîne de la patte, alors que moi je n’ai plus envie de me tuer à la besogne comme autrefois.

Épuisée

Vous devriez convoquer au plus vite vos enfants et votre conjoint à une réunion de famille pour leur faire part de votre état. Si vous gardez votre fatigue pour vous, comment voulez-vous qu’ils contribuent avec vous à la diminuer ?