«Star Académie»: un menu dominical alléchant

De la grande visite s’en vient, ce dimanche, pour le deuxième Variété de «Star Académie». Le Français Eddy de Pretto a confirmé sa présence sur le plateau, ainsi que William Cloutier, Laurence Jalbert et Paul Piché.

Après deux concerts mémorables à Montréal en 2018, Eddy de Pretto n’a pas hésité à prendre l’avion pour venir participer à «Star Académie».

«J’ai toujours aimé venir ici, a-t-il confié au téléphone depuis sa chambre d’hôtel. Je me souviendrai toute ma vie de mon premier M Télus. On devait jouer dans une petite salle et on avait été reprogrammé dans une plus grande, parce que c’était archiplein. J’avais véritablement senti une énergie particulière, avec beaucoup d’amour. Ça m’a vraiment marqué.»

Au moment de l’entrevue, il n’avait toutefois pas encore rencontré les Académiciens. «Je trouve quand même cool qu’il existe des opportunités comme ça. "Star Académie" est aussi multidisciplinaire, il y a pas mal de choses qu’ils peuvent approfondir. C’est une bonne école.»

Il a pour sa part choisi une autre voie pour tracer son chemin dans le milieu de la musique. «Je souhaitais d’abord approfondir le texte et le message que je voulais passer avant d’entrer dans la lumière. Je n’aurais pas été prêt à 18 ou 20 ans. J’avais besoin de trouver des histoires qui me plaisaient, que je trouvais un peu subversives, pour les élaborer, les faire grandir en moi, et les vivre avant tout.»

Eddy de Pretto profite de son passage chez nous pour annoncer sa participation aux Francofolies de Montréal, le 17 juin prochain.

De l’expérience à la relève

Paul Piché ne se fait jamais prier pour participer à des émissions comme «Star Académie». Il a souvent répondu présent par le passé, et il est très heureux d’y retourner encore une fois avec un message important pour tous les Académiciens.

«Je leur souhaite d’être disponibles à tout ce qui peut s’offrir dans ce milieu, et surtout de ne pas viser absolument la victoire. Je n’ai jamais participé à des concours, mais je me souviens d’avoir été refusé à plusieurs auditions. Gagner ou perdre ne veut rien dire, j’espère qu’ils le savent.»

Le chanteur aime beaucoup encourager les jeunes de la relève, d’autant plus que le Québec ne manque pas de jeunes talents selon lui.

«On parle beaucoup des problèmes de l’industrie de la musique, et il y en a de réels, mais on oublie de dire qu’on vit un certain âge d’or de la chanson québécoise. Actuellement, il y a tellement d’artistes talentueux qui ont des carrières qui fonctionnent, et il y en a pour tous les goûts.»

Parlant de nouveau talent, William Cloutier, le gagnant de la précédente saison, fait son grand retour.

«À pareille date, l’an passé, si j’avais su ce qui allait arriver..., a-t-il confié songeur. C’est très spécial de revenir au studio MELS, parce qu’en plus, ça va être la première fois que je chante mes propres chansons sur scène. C’est très excitant de le vivre sur la scène de "Star Académie" parce que c’est là que tout a commencé.»

Rendez-vous ce dimanche, à 19 h, à TVA, pour le deuxième Variété de «Star Académie».

