Restaurants du Vieux-Québec: une relance gâchée par plusieurs annulations

Des restaurateurs du Vieux-Québec déplorent plusieurs annulations dans les prochains jours en raison du «convoi de la liberté». Ils se préparaient pour leur première fin de semaine de réouverture et l’achalandage du Carnaval.

• À lire aussi: Convoi de camionneurs à Québec: Claire Samson désapprouve les méthodes des manifestants

• À lire aussi: [EN IMAGES] Convoi vers Québec: large comité d’accueil à Stoneham

Plusieurs restaurateurs dénoncent un grand manque de considération à leur égard de la part de manifestants qui promettent de bloquer le centre-ville.

«Ce n’est plus le fun, parce que les clients ont peur de venir en ville», confie Yannick Parent, propriétaire de plusieurs restaurants, dont le Bello et la Bûche.

M. Parent et d’autres restaurateurs se disaient optimistes devant la venue du convoi il y a quelques jours. Le discours a changé au fil des jours et des nombreuses annulations.

«Au début de la semaine, j’en riais un peu [...]. Mais là, je commence à trouver ça lourd. Nous n’avions pas besoin de ça», poursuit M. Parent.

Il insiste pour dire qu’il est en accord avec le droit de manifester, mais l’événement prévu en fin de semaine est plutôt un manque de respect total envers les commerçants et la clientèle, à son avis.

«Ça commence à déranger beaucoup, enchaîne le restaurateur. Après quatre semaines de fermeture [et plusieurs autres auparavant], chaque journée est comptée. Ma fin de semaine est importante plus que jamais dans mes chiffres. On en a vraiment besoin [et] on n’aura pas la fin de semaine que nous avions souhaitée», laisse-t-il tomber.

Une journée cruciale

Jonathan Ollat, directeur d’Action Promotion Grande Allée et également copropriétaire de plusieurs restaurants du secteur, dont L’Atelier, déplore aussi plusieurs annulations.

Les nouvelles des derniers jours ont refroidi plusieurs clients.

«Mercredi, les clients appelaient pour prendre de l’information [...] et aussi pour des annulations vendredi et samedi. On voit la tendance», indique-t-il.

Il ajoute que plusieurs hôteliers vivent aussi cette situation. À son avis, le début de la manifestation est crucial pour les prochains jours.

«L’arrivée de camions ce soir va conditionner la fin de semaine», croit-il.

Peu de réservations

Par ailleurs, d’autres restaurateurs contactés par Le Journal s’attendent à voir des places se libérer dans leur salle à manger en fin de semaine.

«J’ai l’impression que ça va faire de la merde [le convoi]. Je m’y attends», partage Benoît Poliquin, propriétaire de l’Albacore, situé sur la côte d'Abraham.

Au Sapristi, sur la rue Saint-Jean, il y avait peu de réservations et un employé a confié s’attendre aussi à une diminution de celles-ci.

À voir aussi