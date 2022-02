«Vous ne ferez pas plier le gouvernement en faisant des menaces», lance le ministre Lafrenière

Alors que les premiers manifestants commençaient à se faire voir et entendre à Québec, le ministre Ian Lafrenière a souhaité lancer un appel à manifester pacifiquement.

• À lire aussi: Convoi de camionneurs: Québec pourrait être assiégée

• À lire aussi: Convoi de camionneurs à Québec: Claire Samson désapprouve les méthodes des manifestants

• À lire aussi: [EN IMAGES] Convoi vers Québec: large comité d’accueil à Stoneham

En entrevue à l’émission «Le Bilan», l’ex-membre du SPVM a dit comprendre le ras-le-bol exprimé par ce rassemblement. Il ne souhaite pas remettre en cause les motivations de cette manifestation, mais la façon de faire de certains membres du «convoi de la liberté» qui sévit à Ottawa depuis samedi dernier.

Ian Lafrenière espère une manifestation bien différente à Québec et craint les appels au siège lancés par certaines personnes influentes de ce mouvement.

«Quand on menace d’assiéger une ville, on ne s’en prend pas aux bonnes personnes. Là, ce sont les gens du carnaval, c’est l’industrie touristique qui veut se relever, les commerçants, les restaurateurs, les hôteliers, les familles qui devaient y aller ce week-end. Moi, je trouve qu’on se trompe», affirme le ministre Lafrenière.

Il admet ne pas avoir aimé les discours menaçants de certains leaders du convoi au cours des derniers jours. Une telle stratégie ne donnera rien, prévient le ministre.

«Si vous voulez passer un message, venez, mais vous ne ferez pas plier le gouvernement en faisant des menaces», clame M. Lafrenière.

Ce dernier met en garde les manifestants contre d’éventuels débordements, en soutenant que les gestes déplorables nuisent à la diffusion du message initial.

«Le plus grand danger, c’est le message qui est envoyé dès le départ. Je l’ai vécu à Montréal dans plusieurs manifestations. Lorsqu’on faisait une manif où on disait : ‘’on ne collabore pas avec la police. On ne veut pas partager notre itinéraire’’, même si les gens avaient une bonne intention, il y a toutes sortes de groupuscules qui se joignent à eux et qui voient ça comme une invitation à défier l’autorité», explique Ian Lafrenière.

À voir aussi