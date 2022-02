BRUNET, Jean-Guy



C'est avec chagrin que nous vous informons du décès de monsieur Jean-Guy Brunet, époux de feu Marie-Cécile Raymond, le 19 janvier 2022 à l'âge de 89 ans.Il laisse dans le deuil ses enfants Guylaine (André), Martin (Nathalie), ses quatre petits-enfants Marc-André (Vicky), Annick (Raphaël), Jean-Michel (Sarah), Guillaume ainsi que ses arrière-petites-filles Élyssia, Romy et bébé (printemps 2022).Il laisse également dans le deuil sa soeur Lise (Michel), ses frères Gilles et Noël, ses nièces et neveux, Carmelle, sa belle-famille et de nombreux amis.Il rejoint ses frères Roland (feu Armande), Léo, Yves (feu Céline), Normand, Jean-Maurice et sa soeur Thérèse.La famille recevra les condoléances le samedi 5 février 2022 de 12h30 à 13h30 à l'église de Sainte-Anne-de-Bellevue (1 rue de l'Église à Sainte-Anne-de-Bellevue). Étant donné les restrictions imposées par la Santé Publique des funérailles privées suivront les condoléances.Des dons à la Fondation CHVS - Volet CHSLD Laurent-Bergevin ou à la Fondation québécoise du cancer seraient appréciés.Nous vous invitons à laisser vos marques de sympathie et à obtenir davantage d'informations en visitant :/site/Jean-GuyBrunet.html