Accepté par Québec, mais coincé en Colombie à cause du fédéral

Un riche entrepreneur en construction colombien accepté par le gouvernement du Québec depuis 2018 est coincé dans son pays faute d’avoir sa résidence d’Immigration Canada pour venir ici.

« J’ai déjà investi plus de 1 million $ au Québec. J’aime la tranquillité ici. Je voudrais venir créer une entreprise », dit au bout du fil Leonardo Hortua Herrera, un immigrant investisseur joint à Bogota, en Colombie.

Ces dernières années, l’homme a fait fortune en étant à la tête d’une firme de construction et pour vivre sa vie au calme avec sa femme et ses trois enfants, son choix s’est arrêté sur le Québec il y a quelques années.

Pour concrétiser son rêve, Leonardo Hortua Herrera apprend intensivement le français. Aujourd’hui, il l’écrit très bien et parvient à échanger dans la langue de Molière.

En 2018, Leonardo Hortua Herrera réussit à obtenir son Certificat de sélection du Québec. À cette époque, il est convaincu que tout ira comme sur des roulettes, mais c’est l’inverse qui se produit.

Depuis, rien. Silence radio du fédéral. Ses avocats ont beau faire de multiples suivis du dossier, rien n’y fait. L’homme est sans nouvelles. Zéro.

Un fils qui vit à Longueuil

« Après plus de trois ans d’attente, nous voyons avec une énorme frustration que le mode investisseur prend plus de 64 mois », se désole celui qui a un fils qui vit et étudie à Longueuil.

D’après Leonardo Hortua Herrera, il a pourtant tout d’un immigrant modèle. Il a été accepté par le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration il y a quatre ans et a fait son placement de 800 000 $

« Je ne me serais jamais imaginé que ma vie aurait été mise sur pause comme ça », laisse tomber l’homme à bout de patience.

Le Québec très négligé

Mercredi, Immigration Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a indiqué au Journal qu’il y a toujours 25 263 demandes de travailleurs économiques en attente au Québec, sur 64 890 dans tout le Canada.

« On est clairement surreprésenté au Québec dans l’arrérage économique pour l’ensemble du pays (proche de 30 %) », a déploré Marc-André Séguin, associé chez Exeo.

Au Journal, l’avocat souligne aussi que 72 % des demandes en attente parmi les gens d’affaires viennent du Québec, soit 14 117 pour le Québec pour 5 396 pour le Canada.

« Le fédéral prive le Québec de ses entrepreneurs sélectionnés, ralentit donc l’impact que ces gens peuvent avoir sur notre économie, brise le rêve de milliers de familles qui attendent une décision et qui font bien les choses, et ensuite il a le culot de traiter en rois ceux qui vont n’importe où ailleurs au pays », a-t-il déclaré.

UNE MONTAGNE DE DEMANDES EN ATTENTE

RÉSIDENCE PERMANENTE

Immigration économique

Québec : 39 773

Reste du Canada : 190 810

Total : 230 583

RÉSIDENCE TEMPORAIRE

Québec : 40 335

Reste du Canada : 808 263

Total : 848 598

Source : Demandes à traiter au 1er février 2022, Immigration Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC)

–Avec la collaboration de Marie Christine Trottier

IRCC affirme avoir pris plus de 500 000 décisions, en 2021, et avoir admis plus de 405 000 nouveaux résidents permanents, soit le plus grand nombre de nouveaux arrivants en une année de l’histoire.