Alouettes: un nouveau substitut pour Vernon Adams fils

Le quart-arrière Matthew Shiltz, qui a rendu de fiers services aux Alouettes de Montréal l’an dernier, a été libéré par l’équipe vendredi, tandis que le vétéran américain Dominique Davis prendra sa place après avoir accepté un contrat d’un an des Moineaux.

Shiltz a dû assumer le rôle de partant chez les «Als» après la blessure de Vernon Adams fils à la huitième semaine d’activités. L’athlète de 29 ans a obtenu trois départs en 2021, complétant 49 de ses 78 tentatives de passe. Il a amassé 760 verges par la voie des airs, lançant trois passes de touché contre deux interceptions. Shiltz a également porté le ballon à 18 reprises et a inscrit lui-même un majeur.

Le pivot natif de l’Illinois a participé à 50 rencontres des Alouettes au cours des quatre dernières saisons. Il deviendra joueur autonome dans quelques jours.

Davis a six saisons d’expérience dans la Ligue canadienne de football. Il a amorcé son parcours en 2015 avec les Blue Bombers de Winnipeg avant de rejoindre le Rouge et Noir d’Ottawa en 2018.

Numéro 1 de l’équipe de la capitale nationale en 2019, le joueur de 32 ans a connu sa part de difficultés en ne décochant que cinq passes de touché en 17 matchs, tout en étant victime de 14 larcins. Dans un rôle plus effacé l’an dernier, Davis a rejoint ses receveurs 59 fois en 98 tentatives de passe pour 674 verges et trois majeurs aériens.

Les Alouettes se sont également entendus avec les secondeurs américains Josh Harvey-Clemons et Jordan Williams, ainsi que le joueur de ligne à l’attaque Brian Fineanganofo.

Harvey-Clemons est le plus connu du groupe, lui qui a disputé 35 matchs avec Washington, dans la NFL, entre 2017 et 2019. Il a réalisé 40 plaqués et un sac du quart et demi.

