Avec les Bruins et rien d’autre

LAS VEGAS | Patrice Bergeron deviendra joueur autonome sans restriction à la fin de la présente saison. Même si Kent Hughes, son agent pendant près de deux décennies, occupe maintenant le poste de directeur général du Canadien, les chances de le voir dans un uniforme bleu-blanc-rouge sont inexistantes.

«Les gens font souvent le calcul qu’un plus un, ça donne deux parce que c’est facile à faire. Mais mon intention est de demeurer un joueur des Bruins de Boston», a déclaré Bergeron en marge du week-end des étoiles.

Le capitaine des Bruins, qui a grandi à L’Ancienne-Lorette, a esquissé un sourire lorsque le représentant du Journal lui a demandé, à la blague, si la situation serait différente avec les Nordiques dans le décor.

«Probablement! J’étais un partisan des Nordiques en grandissant», a-t-il répondu sur un ton léger.

D’ailleurs, Bergeron a affirmé qu’il n’avait jamais eu vent du départ de celui qu’il considère comme un ami de longue date.

«La discussion que nous avons eue, ça a été pour me dire qu'il quittait l'agence pour accepter le poste de DG du Canadien. J’étais vraiment heureux pour lui, a-t-il indiqué. C’est quelqu’un qui m’a aidé énormément, qui a été mon mentor.»

La retraite?

En ce qui concerne l’avenir de Bergeron, qui aura 37 ans en juillet, une chose est donc claire: ce sera les Bruins ou rien. Mais, justement, qu’en est-il? On imagine que son portefeuille de REER est suffisamment bien garni pour lui permettre de prendre sa retraite sans crainte.

« Je penserai à ça après la saison. C'est vraiment tout ce que je peux dire parce que je ne sais pas si je continuerai de jouer», a-t-il affirmé.

Choix de deuxième tour des Bruins (45e au total) en 2003, il apparait dans le haut de la liste de plusieurs colonnes de statistiques chez les Bruins.

En autres, il vient au troisième rang de l’histoire de l’équipe avec 1185 matchs. Il occupe le cinquième rang des buteurs (387, huit de moins que Raymond Bourque) ainsi que le quatrième rang des passeurs (564) et des pointeurs (951).

Le moment présent

Sa cadence de 34 points en 42 rencontres lui permettrait, s’il la maintient, de franchir le plateau des 60 points pour la huitième fois de sa carrière. Comme disent les Français, il a encore la pêche.

Voilà pourquoi, il ne veut pas précipiter sa décision et souhaite que les partisans évitent de sauter aux conclusions.

« Ça n'occupe pas du tout mes pensées. Et parce que je n'ai pas amorcé de négociations contractuelles, les gens se font pleins de scénarios qui n'existent pas», a-t-il mentionné.

«Tout au long de ma carrière, j'ai accepté des prolongations de contrat de trois ans, de cinq ans et de huit ans. Maintenant, je suis rendu au stade où je peux vivre le moment présent, a-t-il soutenu. Je veux profiter de la saison en cours et de l'occasion de construire quelque chose de positif et de spécial avec mon équipe. C'est ça l'objectif et c’est la meilleure façon d'expliquer ma position.»

