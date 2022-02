«Convoi de la liberté»: une forte présence policière prévue à Toronto

Le Service de police de Toronto a assuré vendredi qu’il était prêt à faire face à l’arrivée des manifestants du «Convoi de la liberté» prévue samedi dans la ville ontarienne.

«Nos objectifs seront d'assurer la sécurité publique et de limiter autant que possible les perturbations pour la ville et ses habitants. Nous avons des plans en place et nous continuons à communiquer avec le groupe d'organisateurs de cette manifestation», a expliqué en point de presse le chef de police de Toronto, James Ramer.

Les résidents doivent donc s’attendre à une forte présence policière dans les rues et devront faire preuve de patience au cours de la fin de semaine qui s’annonce possiblement mouvementée.

«Notre priorité numéro 1 est la sécurité du public. Ces événements sont toujours fluides et dynamiques et nous ferons de notre mieux pour réagir rapidement et communiquer toute information importante au public», a souligné le chef Ramer, qui a affirmé être en contact avec les organisateurs du convoi.

Les autorités ont ainsi prévu d’assurer un accès pour les voies d’urgence en direction des hôpitaux. «Toute personne qui tente de perturber l'accès aux hôpitaux et les voies d'urgence, y compris les ambulances, les pompiers ou la police, sera soumise à une restriction stricte», a rappelé M. Ramer.

En plus des agents en uniforme dans les rues, des caméras de vidéosurveillance supplémentaires ont été déployées dans la ville. «Les agents affectés à la protection de l'activité ont reçu l'ordre d'allumer leurs caméras corporelles pendant toute la durée de l'événement», a par ailleurs précisé la surintendante Lauren Pogue .

CAPTURE D'ÉCRAN / TVA NOUVELLES / AGENCE QMI

Le maire de la Ville, John Tory, a mentionné qu’il s’était entretenu au cours des dernières heures avec le premier ministre canadien Justin Trudeau, le ministre de la Sécurité publique Marco Mendicino et le premier ministre ontarien Doug Ford, qui lui ont proposé de l’aide si nécessaire.

«Si quelqu'un a l'intention de venir ici à une manifestation qui n'est pas pacifique et qui n'est pas respectueuse, je vous invite, au nom de toutes les résidences et entreprises de Toronto, à rester chez vous. La paix et le respect sont la façon dont nous faisons les choses ici», a soutenu le maire.

CAPTURE D'ÉCRAN / TVA NOUVELLES / AGENCE QMI

Rappelons que la manifestation de camionneurs doit se tenir dans le secteur de l’Assemblée législative de l’Ontario.