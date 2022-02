Jean-Yves Duclos: «On ne peut pas être à la fois contre la vaccination et contre le confinement»

Le retour à la normale devra se faire progressivement, selon la santé fédérale, qui préconise d’agir avec prudence et intelligence en matière de retrait des mesures de santé publique.

«On ne peut pas être à la fois contre la vaccination et contre le confinement. La seule façon d’éviter le confinement, de s’assurer qu’on retourne à une vie plus normale, c’est d’être pour la vaccination», a affirmé le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, en conférence de presse vendredi.

«Ce qu’on voit, c’est qu’au Québec, en particulier, on a atteint de toute évidence un plateau en matière d’hospitalisation», a rapporté le ministre, estimant que le nombre de personnes hospitalisées aurait baissé de 20% au cours des derniers jours.

Le Québec tourne actuellement à environ 2600 hospitalisations, «c’est au-delà de ce que le ministre Dubé avait signalé comme étant un niveau acceptable un peu plus tôt en décembre», a rappelé M. Duclos.

«C’est pour ça que le gouvernement du Québec procède avec prudence, mais aussi avec intelligence en matière de retrait des mesures de santé publique, y compris [concernant] l’ouverture des commerces et ainsi de suite», a-t-il souligné.

«Je pense que ce n'est pas une bonne idée d'enlever, assouplir toutes les mesures de santé publique trop rapidement. C’est toujours quelque chose qu'il faut faire peut-être prudemment avec beaucoup de flexibilité», a déclaré le sous-administrateur en chef de l'Agence de la santé publique du Canada, Howard Njoo.

«C’est une question de trouver l’équilibre», a-t-il ajouté.

Le ministre a également rappelé que la situation était similaire dans le reste du pays.

«En matière d’hospitalisation, l’ouest du pays n’est pas arrivé encore à un plateau. Le Manitoba, la Saskatchewan, l’Alberta, la Colombie-Britannique [...] sont un petit peu décalés par rapport à ce qu’on a vu au Québec et en Ontario, mais évidemment, ça va aller mieux», a affirmé avec espoir M. Duclos.

«On sait que les choses vont continuer d’aller mieux, parce que tout d’abord, les gens font de plus en plus les bons choix avec la vaccination et avec l’augmentation des doses de rappel», s’est-il félicité.

À voir aussi