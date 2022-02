Joueurs de l’année de la CONCACAF : cinq Canadiens en nomination

Le Canada est le pays le mieux représenté dans le vote visant à élire le meilleur joueur et la meilleure joueuse de la CONCACAF en 2021.

La capitaine Christine Sinclair, la gardienne nouvellement retraitée Stephanie Labbé, ainsi que la jeune milieu de terrain Jessie Fleming font partie des six femmes qui lutteront pour le titre de joueuse de l’année de la confédération. Stephany Mayor, du Mexique, et les Américaines Crystal Dunn et Lindsey Horan sont leurs compétitrices.

Du côté masculin, l’attaquant Jonathan David et Alphonso Davies ont d’excellentes chances de l’emporter. Le Jamaïcain Michail Antonio, le Mexicain Hirving Lozano et les Américains Weston McKennie et Christian Pulisic sont les autres athlètes en nomination.

Les équipes de soccer de l’unifolié ont connu une année mémorable. Aux Jeux olympiques de Tokyo, en août, les femmes ont d’abord remporté la médaille d’or en défaisant la Suède en finale. Elles sont également demeurées invaincues d’avril à octobre.

Les hommes, eux, n’ont toujours pas perdu en qualification pour la Coupe du monde de 2022 et ont profité de la fenêtre internationale de novembre pour se hisser en tête du classement octogonal, savourant au passage une précieuse victoire face au Mexique.

Les capitaines et les entraîneurs-chefs des 41 membres de la CONCACAF et neuf représentants des médias éliront le récipiendaire chez les hommes et les femmes. Les amateurs auront aussi leur mot à dire en ayant la possibilité de voter pour leur favori ou leur favorite au www.concacaf.com.