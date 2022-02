La folle épopée d’Olivia Asselin se poursuit

ZHANGJIAKOU | Les dernières semaines ont été complètement folles pour Olivia Asselin.

La skieuse acrobatique a signé des 4e positions en slopestyle à Mammoth et une 5e en big Air à Steamboat pour assurer sa qualification pour les Jeux olympiques à seulement 17 ans.

Avant de s’envoler pour la Chine, Asselin s’est illustrée aux X Games en remportant le bronze au big Air. Invitée comme réserviste, la Lévisienne a pleinement profité de la blessure d’une autre concurrente pour laisser sa carte de visite.

« Les dernières semaines ont été complètement folles, a résumé Asselin qui effectuera son entrée en scène, demain soir, lors des qualifications du big Air qui se déroulent au centre-ville de Pékin. Au cours des deux dernières années, je ne m’attendais pas à participer aux Jeux olympiques en 2022. »

« Je me suis améliorée à chaque compétition, et c’est devenu plus réaliste de penser me rendre à Pékin, poursuit Asselin. En 2018, je regardais les Jeux à la télévision et je ne m’attendais pas nécessairement à participer aux prochains. »

Ses bons résultats lui ont donné confiance. « J’ai plus de facilité à gérer mon stress, a-t-elle expliqué. Mes camps d’entraînement ont payé en compétition cet hiver. J’ai réalisé que j’ai le ski et les sauts pour gagner. »

Photo d'archives, Didier Debusschère

Résultats et plaisir

Excitée de se produire au plus grand rendez-vous planétaire, Asselin n’a pas fait le voyage simplement pour faire acte de présence. « Je peux viser des résultats parce que je vais retrouver les mêmes filles que j’affronte habituellement en Coupe du monde, a-t-elle souligné. J’ai toutefois l’optique de vivre l’expérience à fond et de m’amuser. C’est un honneur de représenter mon pays et c’est déjà un exploit d’être rendue ici. Je ne réalise pas à quel point c’est gros. »

Si les Jeux olympiques représentent un rêve de petite fille, Asselin a vraiment apprécié de participer aux X Games qui est l’événement phare de sa discipline. « Ce sont deux événements différents, a indiqué la troisième plus jeune athlète de l’équipe olympique canadienne. J’ai envie de participer aux Jeux depuis que je suis toute jeune alors que les X Games sont un événement spécifique à notre sport. Tu obtiens une grande visibilité et l’ambiance est vraiment bonne. »

Terminé les bosses et les sauts

Sur les pentes depuis sa tendre enfance, Asselin a délaissé les bosses et les sauts pour se concentrer uniquement sur le slopestyle et le big Air à l’âge de 12 ans. L’année suivante, elle perçait l’alignement de l’équipe du Québec et obtenait une place avec l’équipe canadienne à 15 ans.

« J’aime la variété du slopestyle, a-t-elle précisé pour expliquer son choix. Il y a plus d’options et ça rend la compétition plus le fun. »

Médaillée d’argent aux X Games, Megan Oldham représente un gros espoir de médaille pour le Canada. Chez les hommes, Édouard Therriault sera aussi en action dans les deux épreuves.