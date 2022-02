Le Michigan ou San Jose?

Il y a des choix qui dictent une carrière. À 20 ans, Thomas Bordeleau a encore beaucoup de temps devant lui, mais il doit déjà bien choisir le bon chemin à emprunter.

Après sa deuxième saison avec les Wolverines du Michigan, Bordeleau devra trancher entre poursuivre son développement dans la NCAA ou tenter l’aventure chez les professionnels.

« C’est la grande question, a répondu Bordeleau. Je n’ai pas encore la réponse. Ça dépendra où j’en serai mentalement, physiquement et sur la glace. Je regarderai mes options à la fin de la saison. J’aime beaucoup la communication avec les Sharks. Je sens qu’ils m’aiment et c’est réciproque. C’est une organisation avec de belles valeurs humaines. Les Sharks prônent énormément l’honnêteté et la transparence. »

Les conseils du père

Bordeleau n’aura pas besoin de cogner à des dizaines de portes pour recevoir des conseils. À la résidence familiale, il recevra de précieux conseils de la part de Sébastien qui occupe le rôle de directeur responsable du développement des attaquants avec les Predators de Nashville.

« C’est clair que mon père a son opinion par rapport au développement, c’est son métier avec les Preds, a précisé Thomas. Il a ses choses à dire. Il sait que ce sera ma décision. On se parle franchement sur ce dossier. Il connaît mes attentes aussi. Je vais m’asseoir avec mon père, avec mon conseiller Pat Brisson et les Sharks. »

« Pour Tom, s’il reste au Michigan, il y aura probablement le départ de près de 13 joueurs l’an prochain, a renchéri Sébastien. J’ai eu des discussions avec les Sharks. Ils sembleraient vouloir le signer. Mais c’est une chose de le dire et de le faire. Tom aura besoin de connaître une bonne fin de saison. »

« Je sais qu’il aime beaucoup son environnement au Michigan. Il aura besoin de bien réfléchir. Comme bien des jeunes de 20 ans, il risque de passer du temps dans la Ligue américaine. Il aimerait mieux la LNH immédiatement, mais il n’y a rien de mal à ça. Il n’y a pas beaucoup de joueurs qui n’ont pas besoin de passer par la Ligue américaine. À Nashville, Roman Josi, Shea Weber et Kevin Fiala sont tous passés par Milwaukee. »

Une équipe d’étoiles

Élu recrue de l’année de la conférence du « Big Ten » l’an dernier avec une récolte de 30 points (8 buts, 22 passes) en 24 matchs, Bordeleau produit encore à un bon rythme à sa deuxième saison avec les Wolverines. Il a 24 points (7 buts, 17 passes) en 24 rencontres.

« L’an dernier, je cherchais à récolter des points et je regardais beaucoup l’offensive, a mentionné le numéro 34 des Wolverines. Cette année, je fais encore plus attention aux détails, aux batailles à un contre un et à mes prises de décision. J’ai aussi besoin de travailler mon explosivité. Je me concentre à travailler sur mes habiletés pour atteindre le prochain niveau. »

Au Michigan, Bordeleau n’est pas l’unique espoir de renom. Quatre des cinq premiers choix au dernier repêchage de la LNH jouent pour les Wolverines avec Owen Power (1er à Buffalo), Matty Beniers (2e à Seattle), Luke Hughes (4e au New Jersey) et Kent Johnson (5e à Columbus).