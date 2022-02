Le plongeon de Facebook fait un gros trou dans le bas de laine des Québécois

La chute vertigineuse en Bourse de Meta Platforms, la société mère de Facebook, a coûté cher à la Caisse de dépôt et placement du Québec.

L’action de Meta a dégringolé de plus de 26 % jeudi pour clôturer à 237,76 $ US, faisant disparaître 200 milliards $ US (plus de 253 milliards $ CA) en valeur boursière au passage. À lui seul, le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg a perdu environ 28 milliards $ US (plus de 35 milliards $ CA), du moins sur papier.

En date du 30 septembre, la Caisse détenait près de 2,8 millions d’actions de Meta, lesquelles valaient alors 947,5 millions $, soit 1,2 milliard $ CA.

Si l’institution détenait toujours ces actions mercredi, leur valeur n’atteignait plus que 662 millions $ US (839 millions $ CA).

Rappelons qu’à partir du milieu de 2020, la Caisse a accru sa participation dans les géants technologiques américains, un secteur alors en forte croissance auquel elle était sous-exposée.

Ainsi, à la fin de septembre 2020, l’institution ne détenait que 922 542 actions de Meta dont la valeur atteignait 242 millions $ US (environ 306 M$ CA) .

Moins d’utilisateurs

Meta, qui chapeaute Facebook, Instagram, WhatsApp ainsi que Messenger, a révélé mercredi avoir perdu des utilisateurs en Amérique du Nord pour la première fois de son histoire. L’entreprise a aussi dévoilé des profits en baisse et une perspective de croissance ralentie, ce qui a fortement déçu le marché.

Alors que le cours de l’action chutait comme une pierre, la valeur boursière de Facebook – qui atteignait 879 milliards $ US (environ 1113 milliards $ CA) la veille – accusait jeudi une perte phénoménale, la plus importante de l’histoire de Wall Street.

– Avec l’AFP