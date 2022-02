L’obsession du sucre dans le vin

Ça fait un moment que je veux aborder le sujet sans jamais le faire. Or, quand je suis tombé sur un commentaire laissé sur le site web de la SAQ, j’ai pété un plomb !

S’exprimant sur le Vouvray sec 2019 (28,65 $ - Code SAQ 11633612) élaboré par Tania et Vincent Carême, le commentaire indiquait la chose suivante : « Vraiment excellent et surprenant. Bon avec des fruits de mer. Son seul défaut est son taux de sucre ».

Pourquoi le sucre serait-il un défaut ? D’autant que le vin est supposément « vraiment excellent ». Le sucre n’a pas spécialement bonne presse, mais il faut savoir faire la part des choses. Selon la fiche informative de la SAQ, le vouvray en question contiendrait 4,3 g de sucre résiduel par litre. C’est moins d’une cuillère à thé par bouteille. Par comparaison, un litre de lait 2 % aura une teneur en sucre d’environ 45 g, un litre de jus d’orange 90 g, alors que les boissons gazeuses tournent autour de 115 g. Sans compter que dans un verre de vin, on retrouve des traces de sucre résiduel.

Sachant que l’Organisation mondiale de la Santé recommande environ 25 g de sucre ajouté (l’équivalent de six cuillères à soupe) par jour, même en buvant la bouteille au complet, on est loin de dépasser la limite recommandée.

Même si un vin est considéré comme « sec » lorsqu’il a moins de 4 g de sucre par litre, c’est d’abord et avant tout une question d’équilibre. Certains vins allemands ou autrichiens peuvent avoir de 6 à 10 g de sucre et paraître parfaitement secs au palais, simplement parce qu’ils ont une acidité conséquente qui permet de faire contrepoids. Sans ce sucre, le vin serait trop acide, voire imbuvable.

C’est l’harmonie entre tous les éléments d’un vin (sucre, acidité, amertume, tannins, alcool) qu’il faut rechercher. À moins d’avoir une condition de santé qui nécessite ce genre d’information, l’affichage du taux de sucre pris seul n’a strictement aucune valeur. C’est encore moins un défaut.

Buvez moins. Buvez mieux.

Hugel, Gentil 2020, Alsace

France 12,5 %

5,3 g/L | ★★★ | $$

Code SAQ : 367284

Le vin signature de la maison familiale Hugel est probablement le meilleur exemple pour comprendre l’harmonie sucre/acidité dans un vin. Un heureux mélange de six cépages : riesling, muscat, gewurztraminer, pinot gris, sylvaner et pinot blanc. C’est frais et bien parfumé : des notes citronnées, épicées et florales. En bouche, on sent le vin joufflu tout en paraissant parfaitement sec. Un régal.

Domaine Vincent Carême, Le Clos 2019, Vouvray

France 13,5 %

5,8 g/L – Biologique | ★★★★ | $$$$

Code SAQ : 14555664

C’est le grand frère du vouvray sec dont je vous parlais en introduction. Il provient d’une vieille vigne (50-70 ans) de chenin, cépage qui donne habituellement des vins au profil plus riche, mais qui dispose aussi d’une acidité conséquente. Un blanc sérieux au nez profond et complexe. Des tonalités de miel, de cire, de craie, de mirabelle et de pierre à fusil. La bouche impressionne par sa densité, sa texture caressante et sa précision. Longue finale à l’amertume noble. Un grand vin en devenir.

Huber, Riesling 2020, Traisental

Autriche 12,5 %

5,6 g/L - Biologique | ★★★ | $$1/2

Code SAQ : 13675841

Comme je le mentionnais d’entrée de jeu, les vins allemands et autrichiens sont d’excellents exemples de vins ayant un taux de sucre résiduel élevé, mais qui paraissent secs en bouche. C’est le cas de ce riesling élaboré par Markus Huber. Un nez captivant par ses tonalités de zeste de lime, de tilleul, de poivre blanc et d’abricot. En bouche, le vin est ample et volumineux tout en montrant une acidité vive qui le rend croquant et salivant.

Luigi Righetti, Campolieti 2018, Valpolicella Ripasso

Italie 13,5 %

5,7 g/L | ★★1/2 | $$

Code SAQ : 964569

Il n’y a pas que les blancs avec un taux de sucre élevé qui peuvent paraître secs. C’est le cas des amarone et des ripasso, des vins rouges assez costauds typiques de la région de la Valpolicella. Ici, non seulement l’acidité joue un rôle important dans l’équilibre du vin, mais aussi la charge tannique, les deux éléments s’harmonisant avec la générosité du fruité. Des notes de bois, de cerise noire et de boîte à tabac complètent le tableau.

Fazi Battaglia, Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore 2020

Italie 12,5 %

4,4 g/L | ★★1/2 | $1/2

Code SAQ : 14545626

Pas cher, léger en alcool et doté d’une belle vivacité, ce blanc élaboré à 100 % de verdicchio, provient de la région des Marches, au nord-ouest de Rome. Un nez simple et efficace évoquant des notes d’agrumes, de pêche et de fleur. On sent la richesse du fruité en bouche, mais l’acidité et l’amertume en finale apportent l’équilibre nécessaire pour rendre l’ensemble bien sec.