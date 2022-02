Manifestation à Ottawa: la cheffe du parti conservateur appelle à «une résolution pacifique»

La députée conservatrice manitobaine Candice Bergen, élue cheffe par intérim du Parti conservateur du Canada mercredi soir, a appelé les camionneurs à rester pacifiques et a dénoncé «tout acte de haine, de racisme, d’intolérance ou de violence», vendredi.

«Les Canadiens et les conservateurs vous ont entendu haut et fort. Peu importe l’allégeance politique, nous voulons tous une fin aux manifestations et une fin aux restrictions», a déclaré l’ex-bras-droit d’Erin O'Toole.

Mme Bergen, qui avait déjà publiquement appuyé les manifestations de camionneurs, a rappelé son soutien à la lutte et exigé que le premier ministre Justin Trudeau présente «un plan clair pour mettre fin à cette situation à Ottawa.»

«Aux camionneurs à Ottawa : restez pacifiques. Dénoncez tout acte de haine, de racisme, d’intolérance ou de violence», a-t-elle exhorté.

Cette déclaration survient alors que plusieurs députés de son parti ont montré des divergences d’opinions quant aux manifestations, même si tous se rejoignent pour dire que le gouvernement doit négocier avec les camionneurs.