Pas de casier pour une mère qui a enlevé ses enfants

Une mère en détresse psychologique qui avait enlevé ses enfants, déclenchant ainsi une alerte Amber à travers le Québec, s’en est finalement tirée sans casier judiciaire après avoir plaidé coupable.

« Elle dit n’avoir jamais voulu faire de mal à ses enfants, ce jour-là, elle cherchait de l’aide », a expliqué la juge France Charbonneau avant de condamner la mère dans un dossier de Laval, vendredi.

La mère dans la trentaine, que l’on ne peut identifier sur ordre du tribunal afin de protéger ses enfants, avait commis son crime en plein pendant la pandémie.

Souffrant d’un trouble de la personnalité limite, elle s’était fait prescrire de nouveaux médicaments. Sauf qu’elle en avait trop pris, causant un état de psychose.

« Elle vivait un sentiment de persécution », a-t-il été dit à la cour, vendredi.

Alerte fructueuse

Le tout a culminé quand elle a enlevé ses enfants en bas âge, pendant que le père s’était brièvement absenté du domicile. Les autorités ont rapidement été contactées, ce qui a mené au déclenchement d’une alerte Amber.

L’alerte semble avoir bien fonctionné, puisque quand la mère s’est arrêtée dans une résidence des Laurentides pour demander à l’occupante de « mettre ses enfants au chaud », cette dernière les a reconnus.

« Les enfants sont entrés et la dame a fermé et barré la porte, a expliqué la juge. Les policiers sont arrivés et ont procédé à l’arrestation [de la mère]. »

L’accusée a ensuite passé trois mois à l’Institut Philippe-Pinel, et son état s’est depuis grandement amélioré. Si bien qu’à la suite de son plaidoyer de culpabilité vendredi et à la suggestion des parties, elle a obtenu l’absolution, conditionnelle à une probation d’un an. Durant cette période, elle devra s’abstenir de consommer des drogues, sauf sur prescription.

« Je vous souhaite bonne chance, et de vivre une vie plus harmonieuse et zen », a conclu la juge.