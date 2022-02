Patinage artistique: de précieux points pour le Canada

Les patineurs artistiques canadiens amorçaient jeudi soir leurs Jeux olympiques de Pékin avec les premières manches du concours par équipe.

Les danseurs sur glace Piper Gilles et Paul Poirier ont notamment pris le quatrième rang de l’épreuve de danse rythmique présentée au Capital Indoor Stadium.

Cette performance a permis au Canada d’engranger sept précieux points. Le duo ontarien est l’un des bons espoirs de médaille du Canada en patinage artistique.

Avant de compétitionner à leurs premiers Jeux ensemble, Gilles et Poirier ont notamment remporté les Internationaux Patinage Canada en octobre dernier.

Avec leur pointage de 82,72, les Canadiens ont terminé derrière les Américains Madison Hubbell et Zachary Donohue (86,56), les représentants du Comité olympique russe Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov (85,05) et les Italiens Charlène Guignard et Marco Fabbri (83,83).

En patinage en couple, les Canadiens Kirsten Moore-Towers et Michael Marinaro, tous deux de l’Ontario, ont remis le cinquième meilleur pointage de la première journée avec une note de 67,34.

Ils sont devancés par les Japonais, les Américains, les Russes et les Chinois qui ont pris la tête du classement.

Chez les hommes, Roman Sadovsky a dû se contenter du huitième rang, bon pour trois points, au terme du programme court.

En vertu de ses 16 points, le Canada s’est installé au 6e rang du classement général dominé par le trio de tête, les États-Unis, le COR et la Chine, suivi du Japon et de l’Italie.